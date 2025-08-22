11:40, 22 - تامىز 2025 | GMT +5
شىعىن 270 ميلليون تەڭگە: تابىستى كاسىپكەر الاياق بولىپ شىقتى
استانا. KAZINFORM - ەلوردا تۇرعىنى ءوزىن اۋقاتتى كاسىپكەر رەتىندە تانىستىرىپ، 4 جابىرلەنۋشىنى ىسكەرلىك ىنتىماقتاستىقتى سىلتاۋراتىپ، اۆتونەسيە الۋعا كوندىردى.
- ول نەسيەنى ءوزى تولەپ، كولىكتەردى بيزنەستە پايدالانۋعا ۋادە بەردى، ءبىراق كوپ ۇزاماي كولىكتەردى رەسەي فەدەراتسياسىنا تاسىمالداپ، ساتىپ، تۇسكەن اقشانى ءوز قاجەتتىلىكتەرىنە جۇمساعان. جابىرلەنۋشىلەر ميلليونداعان دوللار قارىز بولىپ قالدى. كەلتىرىلگەن شىعىن كولەمى 270 ميلليون تەڭگەدەن استى، - دەلىنگەن استانا قالاسىنىڭ پروكۋراتۋراسى حابارلامادا.
سوت ەر ادامدى كىنالى دەپ تاۋىپ، 6 جىل 8 ايعا باس بوستاندىعىنان ايىردى.
ۇكىم زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق.