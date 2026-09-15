شىمبۇلاقتاعى اسپالى جولدار ۋاقىتشا جابىلادى
الماتى. KAZINFORM - الماتىداعى شىمبۇلاق تاۋ كۋرورتى قىسقى ماۋسىمعا دايىندىق ماقساتىندا اسپالى جولداردىڭ جۇمىسىن ۋاقىتشا توقتاتادى.
كۋرورتتىڭ رەسمي الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا حابارلانعانداي، جوسپارلى جوندەۋ جۇمىستارى 12-قازاندا باستالادى. وسى جوندەۋ جۇمىستارى كەزىندە كەيبىر اسپالى جولدار ۋاقىتشا جۇمىس ىستەمەيدى.
KKD-4 اسپالى جولى 12-قازاننان 9-قاراشاعا دەيىن جابىق بولادى.
M-1 «مەدەۋ - شىمبۇلاق»، K-1 جانە K-2 اسپالى جولدارىنىڭ جۇمىسى 19-قازاننان 1-قاراشاعا دەيىن توقتاتىلادى.
كۋرورتتىڭ قوناق ءۇيى مەن مەيرامحاناسى ادەتتەگىدەي جۇمىسىن جالعاستىرادى.
ەسكە سالايىق، شىمبۇلاق شاتقالىنا اپاراتىن جول 24-شىلدەدەن 30-قاراشاعا دەيىن جابىق بولاتىنىن حابارلاعانبىز.