«مەدەۋ-شىمبۇلاق» اسپالى جولى ۋاقىتشا جۇمىس ىستەمەيدى: كۋرورتقا قالاي جەتۋگە بولادى
استانا. KAZINFORM - مەدەۋدەن شىمبۇلاققا باراتىن اسپالى جول ۋاقىتشا جابىلدى.
- «مەدەۋ-شىمبۇلاق» اسپالى جولى تەحنيكالىق اقاۋلارعا بايلانىستى ۋاقىتشا جۇمىس ىستەمەيدى. ماماندار قاجەتتى جوندەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر. قىزمەت بىرنەشە ساعات ىشىندە قالپىنا كەلتىرىلۋى ءتيىس، - دەپ حابارلادى كۋرورت اكىمشىلىگى.
«مەدەۋ» ستانتسياسىنان «شىمبۇلاق» بازالىق ستانتسياسىنا ەكوتاكسي ارقىلى جەتۋگە بولادى.
شىمبۇلاق بازالىق ستانتسياسىنىڭ ۇستىندە ورنالاسقان باسقا اسپالى جولدار قالىپتى جۇمىس ىستەپ تۇر.
جۇمىس ىستەپ تۇرعان اسپالى جولدارعا بيلەتتەردى شىمبۇلاق بازالىق ستانتسياسىنداعى بيلەت كاسساسىنان ساتىپ الۋعا بولادى.
كەلۋشىلەردەن ساپارلارىن جوسپارلاعان كەزدە وسى اقپاراتتى ەسكەرۋ سۇرالادى.
اكىمشىلىك اسپالى كوپىر جۇمىسى قايتا باستالاتىنىن قوسىمشا حابارلايدى.
بۇعان دەيىن مەدەۋدەن شىمبۇلاققا دەيىنگى جولدىڭ كەي بولىگىندە قوزعالىس شەكتەلگەن بولاتىن.