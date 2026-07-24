شي جينپيڭنىڭ ا ق ش-قا قاشان باراتىنى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ءتوراعاسى شي جينپيڭ 24 -قىركۇيەكتە امەريكا قۇراما شتاتتارىنا بارادى، دەپ حابارلايدى ت ا س س اگەنتتىگى.
بۇل تۋرالى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۆاشينگتونداعى ءىس-شارالاردىڭ بىرىندە سويلەگەن سوزىندە مالىمدەدى. ونىڭ ايتۋىنشا، قىتاي باسشىسىنىڭ ساپارى 24 -قىركۇيەكتە باستالادى.
الداعى ساپار ەكى ەل كوشباسشىلارىنىڭ مامىر ايىندا قىتايدا وتكەن كەزدەسۋىنە جاۋاپ رەتىندە ۇيىمداستىرىلىپ وتىر. ەسكە سالساق، دونالد ترامپ 14-15 مامىر كۇندەرى بەيجىڭگە بارىپ، ق ح ر توراعاسىمەن كەلىسسوز جۇرگىزگەن.
ماۋسىم ايىنىڭ باسىندا ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسى ماركو رۋبيو مامىرداعى ساپار ايتارلىقتاي پراكتيكالىق ناتيجەلەرگە جەتكىزبەگەنىن ايتتى. سونىمەن قاتار ول كەلىسسوزدەردىڭ باستى ماقساتى الەمدەگى ەڭ ءىرى ەكى دەرجاۆانىڭ باسشىلارىنىڭ تىكەلەي پىكىر الماسۋى بولعانىن اتاپ ءوتتى.
كۇتىلىپ وتىرعان قىركۇيەكتەگى كەزدەسۋ ا ق ش پەن قىتاي اراسىنداعى ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستار مەن حالىقارالىق كۇن تارتىبىندەگى ماسەلەلەر بويىنشا ديالوگتىڭ جالعاسى بولماق.
ايتا كەتەيىك، بيىل شي جينپيڭنىڭ 7 جىلدان كەيىن العاش رەت مەملەكەتتىك ساپارىمەن ك ح د ر-عا بارعانىن جازدىق.