شي جينپيڭ مەن دونالد ترامپ بەيجىڭدە كەلىسسوز جۇرگىزدى
استانا. KAZINFORM - قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ءتوراعاسى شي جينپيڭ 14-مامىر كۇنى بەيجىڭدەگى حالىق جينالىسى سارايىنىڭ شىعىس الاڭىندا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتى رەسمي قارسى الۋ ءراسىمىن وتكىزدى. بۇل تۋرالى شينحۋا اگەنتتىگى حابارلادى.
ودان كەيىن ەكى ەل باسشىسى حالىق جينالىسى سارايىندا كەلىسسوز جۇرگىزدى.
قىتاي تاراپىنىڭ مالىمەتىنشە، شي جينپيڭ كەزدەسۋ بارىسىندا قىتاي مەن ا ق ش اراسىنداعى ورتاق مۇددەلەر قايشىلىقتاردان الدەقايدا كوپ ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستىڭ تۇراقتى بولۋى بۇكىل الەم ءۇشىن ماڭىزدى.
- ەكى مەملەكەت قارسىلاس ەمەس، سەرىكتەس بولۋى كەرەك. ءبىز ءبىر-بىرىمىزگە قولداۋ كورسەتىپ، ورتاق وركەندەۋگە ۇمتىلۋىمىز قاجەت، - دەدى قىتاي كوشباسشىسى.
سونىمەن قاتار «امەريكا داۋىسى» راديوسىنىڭ حابارلاۋىنشا، كەلىسسوزدەن كەيىن ەكى ەل باسشىسى بەيجىڭدەگى تيانتان عيباداتحاناسىنا بىرگە بارادى دەپ جوسپارلانعان.
اق ءۇيدىڭ مالىمدەۋىنشە، دونالد ترامپ پەن شي جينپيڭ بەيسەنبى كۇنى يۋنەسكو-نىڭ بۇكىل الەمدىك مۇرالار تىزىمىنە ەنگەن تاريحي كەشەندى ارالاپ كورەدى.
1420-جىلى سالىنعان تيانتان عيباداتحاناسى قىتاي يمپەراتورلارى ەگىننىڭ مول بولۋىن تىلەپ، «اسپان مانداتى» نەگىزىندەگى بيلىگىن ايقىندايتىن راسىمدەر وتكىزگەن ورىن رەتىندە بەلگىلى. سوندىقتان بۇل نىسان قىتاي ءۇشىن ەرەكشە ساياسي ءارى مادەني سيمۆول سانالادى. تيانتان كەشەنىندەگى «مول ءونىم تىلەۋ عيباداتحاناسىنىڭ» دونالد ترامپ ءۇشىن دە سيمۆولدىق ءمانى بولۋى مۇمكىن. ا ق ش پرەزيدەنتى قىتايدىڭ امەريكالىق فەرمەرلەر وندىرەتىن سويا، استىق جانە ەت ونىمدەرىن كوبىرەك ساتىپ الۋىنا مۇددەلى. قىتاي قازىرگى تاڭدا ا ق ش اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ ەڭ ءىرى ەكسپورتتىق نارىقتارىنىڭ ءبىرى بولىپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، دونالد ترامپتىڭ بۇل ساپارى - ونىڭ 2017 -جىلدان بەرگى قىتايعا جاساعان العاشقى ساپارى. كەزدەسۋ ا ق ش پەن قىتاي اراسىنداعى ساۋدا قايشىلىقتارى، ءوزارا سەنىمنىڭ السىرەۋى جانە جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى باسەكەنىڭ كۇشەيگەن كەزەڭىندە ءوتىپ جاتىر.
مۇقتار مۇرات