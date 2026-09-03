شي جينپيڭ تاياۋ شىعىستا قاۋىپسىزدىكتىڭ جاڭا ارحيتەكتۋراسىن ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - قىتاي كوشباسشىسى تاياۋ شىعىستا قاۋىپسىزدىكتىڭ جاڭا جۇيەسىن قالىپتاستىرۋ باستاماسىن كوتەردى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
سارسەنبى كۇنى كايردە مىسىر پرەزيدەنتى ابدەل فاتتاح ءاس-سيسيمەن كەلىسسوزدەر بارىسىندا ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭ وڭىردە قاۋىپسىزدىكتىڭ جاڭا ارحيتەكتۋراسىن قالىپتاستىرۋعا قاتىستى ءتورت تارماقتان تۇراتىن ۇسىنىسىن تانىستىردى، دەپ حابارلايدى شينحۋا اگەنتتىگى.
Xi calls for deepening China-Egypt cooperation, raises Mideast proposal— 中华人民共和国商务部MOFCOM (@MOFCOM_China) September 3, 2026
Chinese President Xi Jinping on Wednesday called on China and Egypt to support each other, deepen cooperation, and continue advancing the building of a China-Egypt community with a shared future amid a… pic.twitter.com/TOklGbegeS
شي جينپيڭ تاياۋ شىعىس ەلدەرى ءوز بولاشاعىن وزدەرى ايقىنداۋى، بەيبىتشىلىك پەن قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرى بويىنشا ديالوگتى نىعايتۋى جانە سىرتقى ارالاسۋعا قارسى تۇرۋى قاجەت ەكەنىن ايتتى.
- تاياۋ شىعىس حالىقتارى ءوز ىستەرىنىڭ قوجايىنى بولىپ قالۋى كەرەك. قىتاي ءوڭىر ەلدەرىن بەيبىتشىلىك پەن قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرى بويىنشا ديالوگتى نىعايتۋعا، تاياۋ شىعىستا قاۋىپسىزدىكتىڭ جاڭا ارحيتەكتۋراسىن قۇرۋ مۇمكىندىكتەرىن زەردەلەۋگە جانە ءوز بولاشاعىن دەربەس ايقىنداۋعا قولدايدى، - دەدى ق ح ر ءتوراعاسى.
ەسكە سالايىق، شي جينپيڭ سەيسەنبى كۇنى مىسىرعا مەملەكەتتىك ساپارمەن باردى. بۇل ونىڭ سوڭعى ءتورت جىلداعى تاياۋ شىعىسقا جاساعان العاشقى ساپارى بولدى. ساپار قىتاي مەن مىسىر اراسىندا ديپلوماتيالىق قاتىناستار ورناعانىنا 70 جىل تولۋىنا وراي ۇيىمداستىرىلدى.
السيد الرئيس والسيدة قرينته يودعان الرئيس الصيني والسيدة قرينته في مطار القاهرة الدولي— رئاسة جمهورية مصر العربية (@EGPresidency_AR) September 2, 2026
https://t.co/az3h2RfSdq#السيد_الرئيس_عبدالفتاح_السيسي #الجمهورية_الجديدة
#موقع_الرئاسة pic.twitter.com/uo5am5bm9Z
قىتاي كوشباسشىسى وڭىرلىك قاۋىپسىزدىككە قاتىستى ءوزارا بايلانىستى كوپتەگەن شيەلەنىس وشاقتارىن ەسكەرە وتىرىپ، كەشەندى ءتاسىل قولدانۋعا شاقىردى. ونىڭ ايتۋىنشا، پالەستينا ماسەلەسى تاياۋ شىعىستاعى پروبلەمالاردىڭ وزەگىندە تۇر جانە ونى ەكىنشى ورىنعا ىسىرۋعا بولمايدى.
شي جينپيڭ باستاماسىنىڭ تاعى ءبىر باعىتى رەتىندە ەكونوميكانى ۇزاق مەرزىمدى تۇراقتىلىقتىڭ نەگىزى رەتىندە دامىتۋدى اتادى. قىتاي سونداي-اق تاياۋ شىعىس ەلدەرىمەن حالىقارالىق تەڭىز جولدارىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ باعىتىندا ىنتىماقتاستىق ورناتۋعا دايىن ەكەنىن ءبىلدىردى.
سونىمەن قاتار ق ح ر ءتوراعاسى ب ۇ ۇ جارعىسى مەن حالىقارالىق قۇقىق نەگىزىندە وڭىرلىك قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرى بويىنشا حالىقارالىق ۇيلەستىرۋدى كۇشەيتۋگە جانە تاياۋ شىعىس ەلدەرىنە قاتىستى قوسارلى ستاندارتتاردان باس تارتۋعا شاقىردى.
ابدەل فاتتاح ءاس-سيسي بۇل باستامانى قولداپ، مىسىردىڭ شيەلەنىستى باسەڭدەتۋ جانە وڭىرلىك قاۋىپسىزدىك ارحيتەكتۋراسىن قالىپتاستىرۋ مۇمكىندىكتەرىن زەردەلەۋ ءۇشىن قىتايمەن ۇيلەستىرۋدى جالعاستىرۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.
ساپار بارىسىندا تاراپتار قاۋىپسىزدىك جانە تەرروريزمگە قارسى كۇرەس سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ جونىندە دە ۋاعدالاستى.
ساپار اياسىندا قىتاي مەن مىسىر سيفرلىق ەكونوميكا، عىلىم جانە تەحنولوگيا، ءبىلىم بەرۋ، كولىك جانە باسقا دا باعىتتاردى قامتيتىن 20 دان استام قۇجاتقا قول قويدى.
قازاقستان مەن قىتاي ديپلوماتيالىق قاتىناستاردىڭ ورناعانىنا 35 جىل تولۋىن اتاپ وتۋگە دايىندالىپ جاتىر.