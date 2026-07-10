شي جينپيڭ قىتايداعى جويقىن ورتتەن كەيىن شۇعىل شارالار قابىلداۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM — ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭ قىتايدىڭ شىعىسىنداعى فۋجياڭ پروۆينتسياسىنا قاراستى تسزينتسزيان قالالىق ۋەزىندەگى اياق كيىم فابريكاسىندا بەيسەنبى كۇنى بولعان، كوپتەگەن ادامنىڭ قازا تابۋىنا اكەلگەن ورتتەن كەيىن ىزدەستىرۋ-قۇتقارۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋگە بار كۇشتى جۇمىلدىرۋعا شاقىردى.
شينحۋا تاراتقان اقپاراتقا سايكەس، قىتاي كوممۋنيستىك پارتياسى ورتالىق كوميتەتىنىڭ باس حاتشىسى جانە ورتالىق اسكەري كەڭەستىڭ ءتوراعاسى قىزمەتتەرىن قاتار اتقاراتىن شي جينپيڭ وقيعانىڭ سەبەپتەرىن مۇمكىندىگىنشە تەز انىقتاپ، كىنالىلەردى قاتاڭ جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى.
ق ح ر ءتوراعاسى جىل باسىنان بەرى ەلدە بىرنەشە ءىرى وندىرىستىك اپات بولعانىن ەسكە سالدى. ونىڭ ايتۋىنشا، بارلىق ءوڭىر مەن سالالىق ۆەدومستۆولار الىنعان ساباقتاردى تەرەڭ زەردەلەپ، دامۋ مەن قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرىن ءتيىمدى ۇيلەستىرىپ، وندىرىستەگى قاۋىپسىزدىككە ۇنەمى باسا نازار اۋدارۋى ءتيىس.
قىتاي باسشىسى تاۋەكەلدەر مەن جاسىرىن قاۋىپ-قاتەرلەردى انىقتاۋ جانە جويۋ جۇمىستارىن كۇشەيتۋدى، وندىرىستىك قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ شارالارىن ادال ءارى مۇقيات ورىنداۋدى، ءىرى جانە اسا ءىرى جازاتايىم وقيعالاردىڭ الدىن الۋدى، سونداي-اق ازاماتتاردىڭ ءومىرى مەن مۇلكىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن ناقتى قورعاۋدى تالاپ ەتتى.
ق ك پ و ك ساياسي بيۋروسى تۇراقتى كوميتەتىنىڭ مۇشەسى، ق ح ر مەملەكەتتىك كەڭەسىنىڭ پرەمەرى لي شيان مەملەكەتتىك كەڭەس جانىنداعى وندىرىستىك قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ كوميتەتىنىڭ كەڭسەسىنە جەرگىلىكتى بيلىك ورگاندارىن وندىرىستىك قاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى تاۋەكەلدەر مەن جاسىرىن قاۋىپ-قاتەرلەرگە جان-جاقتى تەكسەرۋ جۇرگىزۋگە ىنتالاندىرۋدى تاپسىردى. بۇل ءىرى جانە اسا ءىرى توتەنشە وقيعالاردىڭ تولىق الدىن الۋعا باعىتتالعان.
قازىر قىتايداعى ءورت سالدارىنان قازا تاپقاندار سانى 28 ادامعا جەتكەنى راستالدى.
قىتايدىڭ توتەنشە جاعدايلاردى باسقارۋ مينيسترلىگى قۇتقارۋ جۇمىستارىن ۇيلەستىرۋ ءۇشىن تسزينتسزيانعا ارنايى جۇمىس توبىن جىبەردى. ال فۋجيان پروۆينتسياسى زارداپ شەككەندەردى قۇتقارۋ مەن وقيعانىڭ سالدارىن جويۋ ءۇشىن بارلىق كۇشتى جۇمىلدىردى.