KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    شي جينپيڭ قىرعىزستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن باردى

    استانا. KAZINFORM - بۇگىن، 30-تامىزدا قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ءتوراعاسى شي جينپيڭ قىرعىزستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن باردى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى قىرعىزستاننىڭ «كابار» اقپارات اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ.

    Си Цзиньпин прибыл в Кыргызстан с государственным визитом
    فوتو: قىرعىزستان پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى

    «ماناس» حالىقارالىق اۋەجايىندا ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭ مەن قىتايدىڭ ءبىرىنشى حانىمى پىڭ ليۋاندى قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ پەن ءبىرىنشى حانىم ايگۇل جاپاروۆا كۇتىپ الدى.

    Си Цзиньпин прибыл в Кыргызстан с государственным визитом
    فوتو: قىرعىزستان پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى

    قىرعىزستان پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، سادىر جاپاروۆ پەن شي جينپيڭ بەيرەسمي كەزدەسۋ وتكىزدى.

     

    Си Цзиньпин прибыл в Кыргызстан с государственным визитом
    فوتو: قىرعىزستان پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى

    بەيرەسمي كەشكى اس بارىسىندا ەكى ەلدىڭ كوشباسشىلارى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ وزەكتى ماسەلەلەرىن، سونداي-اق الداعى رەسمي ءىس-شارالاردىڭ نەگىزگى تاقىرىپتارىن تالقىلادى.

    سونداي-اق قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ءتوراعاسى شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا (ش ى ۇ) مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ وتىرىسىنا جانە «ش ى ۇ پليۋس» فورماتىنداعى كەزدەسۋگە قاتىسادى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن بىشكەك ش ى ۇ سامميتىن وتكىزۋگە قىزۋ دايىندالىپ جاتقانىن جازعانبىز.

    شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ سامميتى مەن VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنا دايىندىق جانە ولاردى وتكىزۋ كەزەڭىندە ەلدە قاۋىپسىزدىك شارالارى كۇشەيتىلەدى.

    ش ى ۇ سامميتى وتەتىن ۋاقىتتا بىشكەك تۇرعىندارىنا قالادان ۋاقىتشا كەتۋ تۋرالى ءوتىنىش ايتىلدى.

    قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ جانە سامميت پەن VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارى كەزىندە كولىك جۇيەسىنە تۇسەتىن جۇكتەمەنى ازايتۋ ماقساتىندا 31-تامىز بەن 1-قىركۇيەكتە بىشكەكتەگى ءىرى ساۋدا ورتالىقتارى، بازارلار جانە رەسمي دەلەگاتسيالار جۇرەتىن باعىتتارداعى ءبىرقاتار جەراستى وتكەلى جابىلادى.

    بىشكەك اۋەجايىندا ش ى ۇ سامميتىنە بايلانىستى رەيستەر شەكتەلەدى.

    بىشكەكتە وتەتىن ش ى ۇ سامميتى مەن VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارى كەزىندە قوعامدىق ءتارتىپتى 15 مىڭنان استام ءتارتىپ ساقشىسى قامتاماسىز ەتەدى.

    الەم
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور