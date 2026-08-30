شي جينپيڭ قىرعىزستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن باردى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن، 30-تامىزدا قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ءتوراعاسى شي جينپيڭ قىرعىزستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن باردى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى قىرعىزستاننىڭ «كابار» اقپارات اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ.
«ماناس» حالىقارالىق اۋەجايىندا ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭ مەن قىتايدىڭ ءبىرىنشى حانىمى پىڭ ليۋاندى قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ پەن ءبىرىنشى حانىم ايگۇل جاپاروۆا كۇتىپ الدى.
قىرعىزستان پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، سادىر جاپاروۆ پەن شي جينپيڭ بەيرەسمي كەزدەسۋ وتكىزدى.
بەيرەسمي كەشكى اس بارىسىندا ەكى ەلدىڭ كوشباسشىلارى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ وزەكتى ماسەلەلەرىن، سونداي-اق الداعى رەسمي ءىس-شارالاردىڭ نەگىزگى تاقىرىپتارىن تالقىلادى.
سونداي-اق قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ءتوراعاسى شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا (ش ى ۇ) مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ وتىرىسىنا جانە «ش ى ۇ پليۋس» فورماتىنداعى كەزدەسۋگە قاتىسادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن بىشكەك ش ى ۇ سامميتىن وتكىزۋگە قىزۋ دايىندالىپ جاتقانىن جازعانبىز.
شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ سامميتى مەن VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنا دايىندىق جانە ولاردى وتكىزۋ كەزەڭىندە ەلدە قاۋىپسىزدىك شارالارى كۇشەيتىلەدى.
ش ى ۇ سامميتى وتەتىن ۋاقىتتا بىشكەك تۇرعىندارىنا قالادان ۋاقىتشا كەتۋ تۋرالى ءوتىنىش ايتىلدى.
قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ جانە سامميت پەن VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارى كەزىندە كولىك جۇيەسىنە تۇسەتىن جۇكتەمەنى ازايتۋ ماقساتىندا 31-تامىز بەن 1-قىركۇيەكتە بىشكەكتەگى ءىرى ساۋدا ورتالىقتارى، بازارلار جانە رەسمي دەلەگاتسيالار جۇرەتىن باعىتتارداعى ءبىرقاتار جەراستى وتكەلى جابىلادى.
بىشكەك اۋەجايىندا ش ى ۇ سامميتىنە بايلانىستى رەيستەر شەكتەلەدى.
بىشكەكتە وتەتىن ش ى ۇ سامميتى مەن VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارى كەزىندە قوعامدىق ءتارتىپتى 15 مىڭنان استام ءتارتىپ ساقشىسى قامتاماسىز ەتەدى.