شي جينپيڭ مەملەكەتتىك ساپارمەن قىرعىزستانعا بارادى
استانا. KAZINFORM - قىتاي ءتوراعاسى شي جينپيڭ 30-تامىزدا سادىر جاپاروۆتىڭ شاقىرۋىمەن قىرعىزستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن بارادى، دەپ حابارلايدى اگەنتتىكتىڭ بىشكەكتەگى ءتىلشىسى.
قىرعىزستان پرەزيدەنتى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، كەلىسسوزدەر بارىسىندا قىرعىزستان مەن قىتاي اراسىنداعى جان-جاقتى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى ودان ءارى دامىتۋعا قاتىستى وزەكتى ماسەلەلەر تالقىلانادى. ساپاردان كەيىن ءبىرقاتار مەملەكەتارالىق، ۇكىمەتارالىق جانە ۆەدومستۆوارالىق قۇجاتتارعا قول قويۋ جوسپارلانعان.
سونىمەن قاتار، قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ءتوراعاسى قىرعىزستان تاۋەلسىزدىگىنىڭ 35 جىلدىعىنا ارنالعان مەرەكەلىك ءىس-شارالارعا، شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ وتىرىسىنا جانە دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ اشىلۋ سالتاناتىنا قاتىسادى.
- قىتاي ءتوراعاسىنىڭ الداعى مەملەكەتتىك ساپارى بەرىك دوستىققا، ءوزارا سەنىمگە جانە قولداۋعا نەگىزدەلگەن قىرعىز-قىتاي قارىم-قاتىناسىن ودان ءارى نىعايتۋداعى ماڭىزدى كەزەڭ بولادى، - دەلىنگەن مالىمدەمەدە.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، 2026-جىلدىڭ 31-تامىزىنان 1-قىركۇيەگىنە دەيىن بىشكەكتە قىرعىزستاننىڭ توراعالىعىمەن ش ى ۇ- عا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ وتىرىسى وتەدى.
قازاقستان قىرعىزستاننىڭ ش ى ۇ- داعى باستامالارىن قولداۋعا دايىن ەكەنىن ءبىلدىردى.
ش ى ۇ سامميتىنە بايلانىستى بىشكەك تۇرعىندارىنا قالادان ۋاقىتشا كەتۋگە كەڭەس بەرىلدى.