شي جينپيڭ 7 جىلدا العاش رەت مەملەكەتتىك ساپارىمەن ك ح د ر- عا كەلدى
استانا. KAZINFORM – ق ح د ر مەملەكەتتىك ىستەر جونىندەگى كوميسسيانىڭ ءتوراعاسى كيم چەن ىن پحەنيانداعى كيم ير سەن الاڭىندا شي جينپيڭدى قارسى الۋ ءراسىمىن وتكىزدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا اقپارات اگەنتتىگى.
كەيىنىرەك ەكى كوشباسشى كەلىسسوز جۇرگىزىپ، كورشىلەس ەلدەر اراسىنداعى كوپجىلدىق دوستىققا بەرىك ەكەنىن راستادى جانە ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستى ودان ءارى دامىتۋعا ۋادە بەردى.
شي جينپيڭ قىتاي مەن سولتۇستىك كورەيا حالىقارالىق جانە ايماقتىق ىستەردە ستراتەگيالىق ۇيلەستىرۋدى كۇشەيتىپ، ەكى ەلدىڭ ورتاق مۇددەلەرىن قورعاۋى كەرەك دەپ مالىمدەدى.
كيم چەن ىن سونىمەن قاتار سولتۇستىك كورەيا قىتايمەن بىرلەسىپ ەكى پارتيا مەن ەكى ەل اراسىندا بارلىق دەڭگەيدەگى الماسۋلاردى نىعايتۋعا، سونداي-اق پارتيا قۇرىلىسى مەن ەكونوميكالىق دامۋ سياقتى سالالارداعى تاجىريبە الماسۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.
ول سولتۇستىك كورەيا جاڭا ناتيجەلەرگە قول جەتكىزۋ ءۇشىن قىتايمەن ءوزارا ءتيىمدى ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋگە دايىن ەكەنىن قوسىپ ءوتتى.
Kazinform ءۇشىن ارنايى سينحۋا اقپارات اگەنتتىگى ۇسىنعان.