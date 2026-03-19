شي جينپيڭ تۇرىكمەنستاننان قىتايعا گاز جەتكىزۋ كولەمىن ۇلعايتۋعا شاقىردى
استانا. KAZINFORM - قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ءتوراعاسى شي جينپيڭ تۇرىكمەنستاننان قىتايعا جەتكىزىلەتىن گاز كولەمىن ۇلعايتۋدى ۇسىندى. ول ەنەرگەتيكا جانە شيكىزاتتىق ەمەس سەكتورلار بويىنشا ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋدىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform شينحۋا اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ.
ق ح ر ءتوراعاسى قىتاي- تۇرىكمەن ارىپتەستىگىن كەڭەيتۋ قاجەتتىگىن مالىمدەدى. ونىڭ ىشىندە تابيعي گاز جەتكىزىلىمىن ارتتىرۋ، ساۋدا مەن ينۆەستيتسيا كولەمىن ۇلعايتۋ ماسەلەلەرى بار. سونداي-اق ينفراقۇرىلىم، اۋىل شارۋاشىلىعى، سيفرلىق ەكونوميكا، جاساندى ينتەللەكت جانە تازا ەنەرگەتيكا سياقتى شيكىزاتتىق ەمەس باعىتتارعا باسىمدىق بەرۋ ۇسىنىلدى. بۇل تۋرالى شي جينپيڭ گۋربانگۋلى بەردىمۇحامەدوۆپەن بەيجىڭدە وتكەن كەزدەسۋ بارىسىندا ايتتى.
قىتاي تاراپى «ءبىر بەلدەۋ - ءبىر جول» باستاماسىن تۇرىكمەنستاننىڭ دامۋ ستراتەگياسىمەن ۇشتاستىرۋدى قولدايتىنىن جەتكىزدى. سونىمەن قاتار ءبىلىم بەرۋ جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ سالالارىن قامتيتىن بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋ، گۋمانيتارلىق بايلانىستاردى تەرەڭدەتۋ ماسەلەلەرى دە كۇن تارتىبىندە تۇر.
بەيجىڭ تۇرىكمەنستاننىڭ ەگەمەندىگى مەن بەيتاراپ مارتەبەسىن قولدايتىنىن راستادى. سونداي-اق حالىقارالىق الاڭداردا، سونىڭ ىشىندە بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى اياسىندا ءوزارا ۇيلەستىرۋدى كۇشەيتۋگە دايىن ەكەنىن مالىمدەدى. تاراپتار قاۋىپسىزدىك باعىتىنداعى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتىپ، تەرروريزم، ەكسترەميزم جانە سەپاراتيزمگە قارسى بىرلەسىپ ارەكەت ەتۋگە نيەتتى.
ءوز كەزەگىندە گۋربانگۋلى بەردىمۇحامەدوۆ قىتايمەن ستراتەگيالىق ارىپتەستىكتى نىعايتۋعا بەيىلدى ەكەنىن راستادى. ول ەنەرگەتيكا، ساۋدا جانە ينفراقۇرىلىم سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە مۇددەلى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ قىتاي تاراپىنىڭ ونىڭ بەيجىڭگە ساپارىن ءبىر ايعا شەگەرۋىن سۇراعانىن حابارلاعان بولاتىن. سونداي-اق ءساۋىر ايىنىڭ باسىنا جوسپارلانعان جوعارى دەڭگەيدەگى كەزدەسۋ دە كەيىنگە قالدىرىلۋى مۇمكىن.