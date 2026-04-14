شي جينپيڭ تاياۋ شىعىستا بەيبىتشىلىكتى ساقتاۋدىڭ ءتورت تارماعىن ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - سەيسەنبى كۇنى ابۋ-دابيدىڭ (ب ا ءا) مۇراگەر حانزاداسى شەيح حاليد بەن مۇحاممەد ءال ناحايانمەن رەسمي كەزدەسۋ بارىسىندا قىتاي ءتوراعاسى شي جينپيڭ تاياۋ شىعىستا بەيبىتشىلىك پەن تۇراقتىلىقتى نىعايتۋعا باعىتتالعان ءتورت تارماقتان تۇراتىن باستامانى ۇسىندى، دەپ حابارلايدى Xinhua.
كەلىسسوز بارىسىندا قىتاي كوشباسشىسى بەيبىت قاتار ءومىر ءسۇرۋ قاعيداتىن ۇستانۋعا شاقىردى. ول تاياۋ شىعىس پەن پارسى شىعاناعى ايماعى ءۇشىن ورتاق، كەشەندى، ىنتىماقتاستىققا نەگىزدەلگەن جانە تۇراقتى قاۋىپسىزدىك ارحيتەكتۋراسىن قۇرۋدى ىلگەرىلەتۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.
ق ح ر ءتوراعاسى ۇلتتىق ەگەمەندىكتى قۇرمەتتەۋ قاجەتتىلىگىن اتاپ ءوتىپ، تاياۋ شىعىس پەن پارسى شىعاناعى مەملەكەتتەرىنىڭ اۋماقتىق تۇتاستىعىنا باسىمدىق بەرەتىنىن مالىمدەدى. ول سونداي-اق بارلىق ەلدەردىڭ قىزمەتكەرلەرىن، نىساندارىن جانە مەكەمەلەرىن قورعاۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.
شي جينپيڭ حالىقارالىق قۇقىقتى قاتاڭ ساقتاۋعا شاقىردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، الەمنىڭ «دجۋنگلي زاڭىنا» ورالۋىنا جول بەرمەۋ ءۇشىن حالىقارالىق قۇقىقتىق نورمالاردىڭ بەدەلىن نىعايتۋ قاجەت.
دامۋ جانە قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرىن شەشۋدەگى ۇيلەستىرىلگەن ءىس-قيمىلدىڭ ماڭىزدىلىعى ەرەكشە اتاپ ءوتىلدى. تاياۋ شىعىس پەن پارسى شىعاناعى ايماعىنداعى ەلدەردىڭ دامۋىنا قولايلى ورتا جاساۋ ءۇشىن بارلىق تاراپتاردىڭ كۇش-جىگەرىن بىرىكتىرۋ ۇسىنىلدى.
وسىعان دەيىن ساۋد ارابياسى قىتايعا مۇناي جەتكىزىلىمىن ەكى ەسە قىسقارتاتىنى حابارلاندى.