    14:52, 05 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    شي جينپيڭ كيم چەن ىنمەن كەلىسسوز جۇرگىزدى

    استانا. KAZINFORM - قىتاي كورەي تۇبەگىندە بەيبىتشىلىك پەن تۇراقتىلىقتى ساقتاۋ ماقساتىندا ك ح د ر- مەن ۇيلەستىرۋدى ودان ءارى نىعايتۋعا دايىن. بۇل تۋرالى ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭ بەيجىڭدە وتكەن سولتۇستىك كورەيا كوشباسشىسى كيم چەن ىنمەن كەلىسسوز بارىسىندا مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.

    Си Цзиньпин Ким Чен Ынмен келіссөз жүргізді
    Фото: Xinhua

    - قىتاي مەن ك ح د ر حالىقارالىق جانە ايماقتىق ىستەردە ستراتەگيالىق ۇيلەستىرۋدى كۇشەيتىپ، ەكى ەلدىڭ ورتاق مۇددەلەرىن قورعاۋى كەرەك... قىتاي ءارقاشان وبەكتيۆتى جانە بەيتاراپ ۇستانىمدى ۇستانادى جانە تۇبەكتە بەيبىتشىلىك پەن تۇراقتىلىقتى ساقتاۋ ءۇشىن ك ح د ر- مەن ۇيلەستىرۋدى ودان ءارى نىعايتۋعا دايىن، - دەپ كەلتىردى شينحۋا اگەنتتىگى شي جينپيڭنىڭ ءسوزىن.

    كيم چەن ىن ءوز كەزەگىندە.. .«حالىقارالىق جاعداي قالاي وزگەرسە دە، ك ح د ر مەن قىتاي اراسىنداعى دوستىق وزگەرىسسىز قالا بەرەدى... ك ح د ر ەكىجاقتى قارىم- قاتىناستى ۇزدىكسىز تەرەڭدەتۋ مەن دامىتۋدى بەرىك ۇستانادى» دەپ اتاپ ءوتتى.

    - ك ح د ر جاڭا ناتيجەلەرگە قول جەتكىزۋ ءۇشىن قىتايمەن ءوزارا ءتيىمدى ساۋدا- ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋگە دايىن»، - دەپ كەلتىردى شينحۋا اگەنتتىگى كيم چەن ىننىڭ ءسوزىن.

    ەسكە سالا كەتسەك، 1-قىركۇيەكتە سولتۇستىك كورەيا پرەزيدەنتى كيم چەن ىن جەكە پويىزىمەن ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستىڭ اياقتالۋىنىڭ 80 جىلدىعىن مەرەكەلەۋگە قاتىسۋ ءۇشىن بەيجىڭگە اتتانعانىن جازعان بولاتىنبىز.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
