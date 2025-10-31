11:49, 31 - قازان 2025 | GMT +5
شي جينپيڭ ازيا-تىنىق مۇحيتى ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىعىن قۇرۋ تۋرالى ۇسىنىس جاسادى
سەمەي. KAZINFORM - ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭ ءتيىمدى جانە ينكليۋزيۆتى ەكونوميكالىق جاھاندانۋدى ىلگەرىلەتۋ مەن ازيا-تىنىق مۇحيتى ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىعىن قۇرۋ بويىنشا 5 تارماقتان تۇراتىن ۇسىنىسىن ءبىلدىردى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى شينحۋاعا سىلتەمە جاساپ.
قىتاي باسشىسى بۇل ۇسىنىستاردى اتق ەكونوميكا باسشىلارىنىڭ 32-بەيرەسمي كەزدەسۋىنىڭ ءبىرىنشى سەسسياسىندا سويلەگەن سوزىندە ايتتى.
ول ءوز كەزەگىندە كوپجاقتى ساۋدا جۇيەسىن قورعاۋ، ايماقتىق اشىق ەكونوميكالىق ورتا قۇرۋ، ونەركاسىپتىك تىزبەكتەر مەن جەتكىزۋ تىزبەكتەرىنىڭ تۇراقتىلىعى مەن ۇزدىكسىز جۇمىس ىستەۋىن قولداۋ، ساۋدانى سيفرلاندىرۋ مەن ەكولوگيالاندىرۋ، ءوزارا ءتيىمدى جانە ينكليۋزيۆتى دامۋ ءۇشىن كۇش بىرىكتىرۋگە شاقىردى.