شي جينپيڭ 2026 -جىلى ا ق ش-قا مەملەكەتتىك ساپارمەن بارادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ءتوراعاسى شي جينپيڭ 2026 -جىلى ا ق ش-قا مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلەتىنىن راستادى. بۇل تۋرالى ول قىتايلىق كوشباسشىمەن تەلەفون ارقىلى سويلەسكەننەن كەيىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى.
ترامپتىڭ ايتۋىنشا، اڭگىمە «وتە جاقسى ءوتتى» جانە كەڭ اۋقىمدى ماسەلەلەردى قامتىدى.
- ءبىز ۋكراينا/رەسەي، فەنتانيل، سويا جانە باسقا دا اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىمەن قاتار، ءبىراز تاقىرىپتى تالقىلادىق. ءبىز ۇلى فەرمەرلەرىمىز ءۇشىن جاقسى ءارى وتە ماڭىزدى كەلىسىمگە قول جەتكىزدىك - جانە جاعداي ودان ءارى جاقسارا تۇسەدى، - دەپ جازدى ول Truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندە.
ترامپ ەكى ەل اراسىنداعى قارىم-قاتىناستىڭ وڭ باعىتتا دامىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى. سونداي-اق ول بۇل اڭگىمە «ءۇش اپتا بۇرىن وڭتۇستىك كورەيادا وتكەن وتە تابىستى كەزدەسۋدىڭ جالعاسى» بولعانىن ەسكە سالدى.
امەريكالىق كوشباسشى سول ۋاقىتتان بەرى «ەكى تاراپ تا كەلىسىمدەردىڭ وزەكتىلىگى مەن دالدىگىن ساقتاۋدا ەلەۋلى پروگرەسكە قول جەتكىزگەنىن» اتاپ ءوتتى.
- پرەزيدەنت شي جينپيڭ مەنى ءساۋىر ايىندا بەيجىڭگە كەلۋگە شاقىردى، مەن بۇل شاقىرۋدى قابىلدادىم. ال مەن ءوز كەزەگىمدە ونى كەيىنىرەك ا ق ش-قا مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلۋگە شاقىردىم. ءبىز ۇنەمى بايلانىستا بولۋدىڭ ماڭىزدى ەكەنىن قۇپتادىق جانە مەن مۇنى اسىعا كۇتەمىن، - دەپ جازدى ترامپ.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ترامپ الەۋمەتتىك جەلىدە شي جينپيڭمەن كەزدەسۋى تۇراقتىلىققا اكەلەتىنىن ايتتى.
اۆتور
جاسۇلان باقىتبەك ۇلى