KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ۇشەۋى جانىپ كەتتى: اقتوبەدە ورتتەن كەيىن گاز قۇيۋ بەكەتىنىڭ يەسى قامالدى

    اقتوبە. KAZINFORM - قىلمىستىق كودەكستىڭ «جارىلىس قاۋپى بار وبەكتىلەردە قاۋىپسىزدىك قاعيدالارىن بۇزۋ» بابى بويىنشا ءىس قوزعالدى. ال امان قالعان ەر ادام قازىر ەم قابىلداپ جاتىر.

    наручники, кісен, тюрьма
    Фото: DALL-E

    اقتوبە وبلىستىق پ د باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، ورتتەن كەيىن بىردەن ءىس قوزعالدى.

    - گاز قۇيۋ بەكەتىندە Honda ماركالى كولىك ورتەندى. وقيعا سالدارىنان ءۇش ادام، ايەل جانە ەكى كامەلەتكە تولماعان بالا قازا تاپتى. سونداي-اق ەر ادام كۇيىك شالىپ، مەديتسينالىق مەكەمەگە جەتكىزىلدى. ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 281-بابى («جارىلىس قاۋپى بار وبەكتىلەردە قاۋىپسىزدىك قاعيدالارىن بۇزۋ») بويىنشا ءىس تىركەلدى. اۆتوگاز قۇيۋ ستانتسياسىنىڭ يەسى ۇستالىپ، ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى، - دەدى اقتوبە وبلىستىق پ د باستىعىنىڭ ورىنباسارى اسەت قاليەۆ. 

    اۋرۋحاناعا 1972 -جىلعى ەر ادام جەتكىزىلگەن.

    - دەنەسىنىڭ جوعارعى بولىگىن كۇيىك شالعان ناۋقاس جانساقتاۋ بولىمىنە ءتۇستى. ول اقتوبە قالالىق كوپبەيىندى اۋرۋحاناسىندا جاتىر. ەسىن بىلەدى، وزدىگىنەن دەم الىپ جاتىر. ەم تاعايىندالدى، - دەپ حابارلادى اقتوبە وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    ايتا كەتەيىك، وقيعا كەشە تۇندە اقتوبە قالاسىندا بولدى. كولىك ىشىندە تىرىدەي جانىپ كەتكەن ءۇش ادامنىڭ ەكەۋى كامەلەت جاسقا تولماعان.

     

    ايماق
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور