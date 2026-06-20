ۇشەۋى جانىپ كەتتى: اقتوبەدە ورتتەن كەيىن گاز قۇيۋ بەكەتىنىڭ يەسى قامالدى
اقتوبە. KAZINFORM - قىلمىستىق كودەكستىڭ «جارىلىس قاۋپى بار وبەكتىلەردە قاۋىپسىزدىك قاعيدالارىن بۇزۋ» بابى بويىنشا ءىس قوزعالدى. ال امان قالعان ەر ادام قازىر ەم قابىلداپ جاتىر.
اقتوبە وبلىستىق پ د باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، ورتتەن كەيىن بىردەن ءىس قوزعالدى.
- گاز قۇيۋ بەكەتىندە Honda ماركالى كولىك ورتەندى. وقيعا سالدارىنان ءۇش ادام، ايەل جانە ەكى كامەلەتكە تولماعان بالا قازا تاپتى. سونداي-اق ەر ادام كۇيىك شالىپ، مەديتسينالىق مەكەمەگە جەتكىزىلدى. ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 281-بابى («جارىلىس قاۋپى بار وبەكتىلەردە قاۋىپسىزدىك قاعيدالارىن بۇزۋ») بويىنشا ءىس تىركەلدى. اۆتوگاز قۇيۋ ستانتسياسىنىڭ يەسى ۇستالىپ، ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى، - دەدى اقتوبە وبلىستىق پ د باستىعىنىڭ ورىنباسارى اسەت قاليەۆ.
اۋرۋحاناعا 1972 -جىلعى ەر ادام جەتكىزىلگەن.
- دەنەسىنىڭ جوعارعى بولىگىن كۇيىك شالعان ناۋقاس جانساقتاۋ بولىمىنە ءتۇستى. ول اقتوبە قالالىق كوپبەيىندى اۋرۋحاناسىندا جاتىر. ەسىن بىلەدى، وزدىگىنەن دەم الىپ جاتىر. ەم تاعايىندالدى، - دەپ حابارلادى اقتوبە وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ايتا كەتەيىك، وقيعا كەشە تۇندە اقتوبە قالاسىندا بولدى. كولىك ىشىندە تىرىدەي جانىپ كەتكەن ءۇش ادامنىڭ ەكەۋى كامەلەت جاسقا تولماعان.