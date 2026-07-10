شومىلۋ ماۋسىمى باستالعالى قازاقستاندا 68 ادام سۋعا باتىپ كوز جۇمدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا شومىلۋ ماۋسىمى باستالعالى 68 ادام سۋعا باتىپ كوز جۇمدى. ونىڭ 24 ءى - بالا.
قايعىلى وقيعالاردىڭ 90 پايىزدان استامى شومىلۋعا تىيىم سالىنعان ءارى ارنايى جابدىقتالماعان ورىنداردا تىركەلگەن. بۇل تۋرالى توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى توتەنشە جاعدايلاردى جويۋ دەپارتامەنتىنىڭ باس مامانى سايان توقىمبايەۆ ءمالىم ەتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، سۋعا كەتكەندەردىڭ باسىم بولىگى رۇقسات ەتىلمەگەن جەرلەردە شومىلعان.
- ەڭ كوپ ادام ماڭعىستاۋ جانە الماتى وبلىستارىندا سۋعا كەتكەن - ءار وڭىردە 9 ادامنان. تۇركىستان، اقمولا جانە قوستاناي وبلىستارىنىڭ ءارقايسىندا 5 ادامنان كوز جۇمدى، - دەدى سايان توقىمبايەۆ مينيسترلىكتە وتكەن بريفينگتە.
مينيسترلىك وكىلىنىڭ سوزىنشە، ادامدار قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن ەلەمەيدى جانە سۋدىڭ قاۋىپتى ەكەنىن دۇرىس باعالامايدى. اسىرەسە بالالاردى قاراۋسىز قالدىرۋ وتە قاۋىپتى.
سوندىقتان مينيسترلىك الدىن الۋ جۇمىستارىن كۇشەيتىپ جاتىر. جىل باسىنان بەرى 24 مىڭعا جۋىق بالاعا ءجۇزۋ ۇيرەتىلدى. سونىمەن قاتار حالىققا 166 مىڭعا جۋىق جادىناما مەن پاراقشا تاراتىلىپ، سۋ جاعاسىنا 1403 قاۋىپسىزدىك بەلگىسى قويىلدى.
ت ج م سۋداعى قاۋىپسىزدىك ەرەجەسىن بۇزعاندارعا ايىپپۇل سالىناتىنىن ەسكەرتتى. اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكستىڭ 412-بابىنا سايكەس، مۇنداي قۇقىق بۇزۋشىلىق ءۇشىن 7-ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش (شامامەن 28 مىڭ تەڭگە) كولەمىندە ايىپپۇل سالىنادى.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، شومىلۋ ماۋسىمى باستالعالى 1,5 مىڭنان استام ادام جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلعان.
- سۋعا باتۋ وقيعالارىنىڭ 90 پايىزدان استامى ءدال وسىنداي تىيىم سالىنعان ءارى جابدىقتالماعان جەرلەردە بولادى. سوندىقتان مۇنداي ورىنداردا شومىلۋعا بولمايدى. رەيد كەزىندە زاڭ بۇزۋشىلىقتار ارنايى كاەرا ارقىلى تىركەلىپ، كەيىن اكىمشىلىك حاتتاما تولتىرىلادى. تاجىريبە كورسەتكەندەي، مۇنداي شارالار قايتالاناتىن قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ ازايۋىنا كومەكتەسەدى، - دەدى سايان توقىمبايەۆ.
ول قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنا سايكەس تۇنگى ۋاقىتتا شومىلۋعا تىيىم سالىنعانىن ەسكە سالدى.
- سۋ ايدىندارىنداعى جاعدايدى باقىلاۋ ءۇشىن دەپارتامەنت قىزمەتكەرلەرى ەكى ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتىن پايدالانادى. شومىلۋ ماۋسىمى باستالعالى قۇتقارۋشىلار 90 ادامدى، ونىڭ ىشىندە 23 بالانى امان الىپ قالدى، - دەدى ول.
مينيسترلىك سۋ جاعاسىندا دەمالعان كەزدە مىناداي قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن ساقتاۋعا شاقىرادى:
· بالالاردى قاراۋسىز قالدىرماۋ؛
· شومىلۋعا بولمايتىن جەرلەردە سۋعا تۇسپەۋ؛
· ماس كۇيدە سۋعا تۇسپەۋ؛
· بەلگىلەنگەن جەردەن الىسقا جۇزبەۋ؛
· قايىقتار مەن باسقا دا ءجۇزۋ قۇرالدارىنا جاقىنداماۋ؛
· تەكسەرىلمەگەن جەردە سۋعا سۇڭگىمەۋ؛
· جۇزۋگە ارنالماعان زاتتاردى پايدالانباۋ؛
· قاۋىپتى جەرلەردەن سۋعا سەكىرمەۋ.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ماڭعىستاۋ وبلىسىندا كاسپي تەڭىزىنىڭ شومىلۋعا ارنالماعان جاعالاۋ بولىگىندە ەكى ادامنىڭ سۋعا باتىپ كەتكەنى حابارلانعان ەدى.