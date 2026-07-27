شومىلۋ ماۋسىمى باستالعالى 68 ادام سۋعا باتقان: پروكۋراتۋرا تۇرعىندارعا ەسكەرتۋ جاسادى
استانا. KAZINFORM-توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنە سايكەس، سۋعا شومىلۋ ماۋسىمى باستالعالى (1-ماۋسىمنان بەرى) ەلىمىزدىڭ سۋ ايدىندارىندا 68 ادام، ونىڭ ىشىندە 24 بالا سۋعا باتقان. قۇتقارۋشىلاردىڭ جەدەل ارەكەتىنىڭ ارقاسىندا 90 ادام، ونىڭ ىشىندە 23 بالا قۇتقارىلدى.
پروكۋرورلار ىشكى ىستەر جانە توتەنشە جاعدايلار ورگاندارىمەن بىرلەسىپ، سۋ ايدىندارىنداعى جاپپاي دەمالىس ورىندارىندا رەيدتەر وتكىزدى، تۇرعىندارمەن كەزدەسۋلەر ۇيىمداستىرىپ، جادىنامالار مەن اقپاراتتىق ماتەريالدار تاراتۋدا، سونداي-اق بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى مەن الەۋمەتتىك جەلىلەر ارقىلى سۋدا قاۋىپسىزدىك قاعيدالارىن ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر.
ەرەكشە نازار ازاماتتاردى جابدىقتالماعان جەرلەردە شومىلۋدىڭ قاۋىپتىلىگى تۋرالى ەسكەرتۋگە اۋدارىلىپ وتىر. مۇنداي ورىنداردا قۇتقارۋ بەكەتتەرى جوق، سۋ ءتۇبى تەكسەرىلمەگەن. سوندىقتان توتەنشە جاعداي تۋىنداعان كەزدە دەر كەزىندە كومەك كورسەتۋ مۇمكىن بولماي قالۋى ىقتيمال.
سۋ جاعاسىندا دەمالماس بۇرىن شومىلۋعا رۇقسات ەتىلگەن ورىنداردىڭ تىزىمىمەن الدىن الا تانىسۋ ۇسىنىلادى. بۇل اقپارات اكىمدىكتەر مەن توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنىڭ اۋماقتىق بولىمشەلەرىنىڭ رەسمي سايتتارىندا ورنالاستىرىلعان.
ازاماتتارعا سۋداعى قاۋىپسىزدىك قاعيدالارىن بۇزعانى ءۇشىن كوزدەلگەن جاۋاپكەرشىلىكتە ءتۇسىندىرىلىپ جاتىر. قازاقستان رەسپۋبليكاسى قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 306-بابىنا سايكەس قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنا ساي كەلمەيتىن جۇمىستاردى ورىنداۋ نەمەسە قىزمەتتەر كورسەتۋ سالدارىنان ادامنىڭ دەنساۋلىعىنا زيان كەلتىرىلگەن جاعدايدا، 5 مىڭ ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشكە دەيىنگى مولشەردە ايىپپۇل سالۋدان باستاپ بەس جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋعا دەيىنگى قىلمىستىق جاۋاپتىلىق كوزدەلگەن.
سونىمەن قاتار، اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكستىڭ 127-بابىنا سايكەس اتا-انالار مەن زاڭدى وكىلدەر كامەلەتكە تولماعانداردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى مىندەتتەرىن ورىنداماعانى ءۇشىن اكىمشىلىك جاۋاپتىلىققا تارتىلادى. اتالعان باپتىڭ سانكتسياسىندا 10-ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش مولشەرىندە ايىپپۇل سالۋدان باستاپ 10 تاۋلىككە دەيىن اكىمشىلىك قاماققا الۋ كوزدەلگەن.
پروفيلاكتيكالىق جۇمىستار بالالار اراسىندا دا جۇرگىزىلىپ جاتىر. كەزدەسۋلەر بارىسىندا ولارعا سۋداعى قاۋىپسىزدىك قاعيدالارى ءتۇسىندىرىلىپ، ەرەسەكتەردىڭ قاراۋىنسىز نەمەسە تىيىم سالىنعان جەرلەردە شومىلۋدىڭ قاۋىپتىلىگى تۋرالى ايتىلادى.
- پروكۋراتۋرا اتا-انالاردى بالالاردى سۋ ايدىندارىنىڭ جانىندا قاراۋسىز قالدىرماۋعا جانە دەمالىس كەزىندە ولاردىڭ قايدا جۇرگەنىن ۇنەمى باقىلاۋدا ۇستاۋعا شاقىرادى. ەستەرىڭىزدە بولسىن: بىرنەشە مينۋتتىق بەيقامدىق ورنى تولماس قايعىلى جاعدايلارعا اكەلۋى مۇمكىن. دەمالۋ ءۇشىن تەك رەسمي تۇردە رۇقسات ەتىلگەن ءارى جابدىقتالعان شومىلۋ ورىندارىن تاڭداڭىزدار، قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن ساقتاڭىزدار جانە وزدەرىڭىز بەن جاقىندارىڭىزدىڭ اماندىعىنا قامقور بولىڭىزدار، - دەلىنگەن حابارلامادا.