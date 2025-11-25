شوتلانديادا تۋريستەر سەلفي جاساۋ ءۇشىن 500 جىلدىق تاريحى بار قامالدىڭ قابىرعاسىن بۇزعان
استانا. KAZINFORM - شوتلانديادا تۋريستەر 500 جىل بويى تۇرعان اردۆرەك قامالىنىڭ قابىرعاسىن زاقىمدادى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
وقيعا تۋرالى ايماقتىڭ تاريحي مۇراسىن ساقتاۋعا ارنالعان Historic Assynt قوعامدىق ۇيىمى حابارلادى. ۇيىمنىڭ مالىمەتىنشە، تۋريستەر قامال قيراندىلارىنا جول اشۋ ءۇشىن قابىرعانىڭ ءبىر بولىگىن بۇزىپ تاستاعان.
وقيعا بولعان كۇنى قامالدىڭ جانىنداعى كولدەگى سۋ كوتەرىلىپ، تۋريستەر ادەتتە قيراندىلارعا جاقىنداۋ ءۇشىن پايدالاناتىن جاعاجاي بولىگىن جاۋىپ تاستادى. ساياحاتشىلار اسەرلى فوتوسۋرەتتەر ءتۇسىرۋ ءۇشىن دىمقىل قۇممەن جۇرۋدەن گورى ەجەلگى قالاۋدى بۇزۋ وڭايىراق دەپ شەشتى.
Historic Assynt مۇنداي وقيعالاردىڭ جيىلەپ بارا جاتقانىن اتاپ ءوتتى. كەلۋشىلەر كەرەمەت فوتوسۋرەتتەر ءۇشىن قابىرعالارعا ورمەلەيدى جانە بۇل ءار جولى قۇرىلىستىڭ بىرتىندەپ توزۋىنا اكەلىپ وتىر. سونداي-اق قايىرىمدىلىق جاشىكتەرىنەن اقشا ۇرلاۋ وقيعالارى دا تىركەلىپ وتىرادى، ال جينالعان قاراجات جوندەۋ جۇمىستارىنا جۇمسالاتىن ەدى.
اردۆرەك قامالىن شامامەن 1490 -جىلى شوتلانديانىڭ ەڭ كونە، تەكتى وتباسىلارىنىڭ ءبىرى سالعان. XVIII عاسىردىڭ باسىندا ول قاراۋسىز قالىپ، بىرتىندەپ اسسينت كولىنىڭ جاعالاۋىنداعى كوركەم قيراندىعا اينالدى. بۇگىندە ول شوتلانديانىڭ سولتۇستىگىندەگى تانىمال تۋريستىك ورىن.
قابىرعانىڭ زاقىمدالعان بولىگى جوندەلدى. قامالدىڭ اينالاسىنا قۇرمەت كورسەتۋدى سۇرايتىن قوسىمشا بەلگىلەر ورناتىلدى، ال قايىرىمدىلىق جاشىگىنىڭ جانىنا قايىرىمدىلىقتى ونلاين جاساۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن QR-كود ورنالاستىرىلدى.
Historic Assynt تۋريستەردى فوتوسۋرەت ءۇشىن قيراندىلارعا شىقپاۋعا جانە تاريحي ەسكەرتكىشتەرگە ۇقىپتى قاراۋعا شاقىردى.