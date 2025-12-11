ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    22:39, 11 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    شورت-ترەكتەن قىسقى وليمپياداعا قاتىساتىن قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسى بەلگىلى بولدى

    استانا. KAZINFORM - وليمپيادا ليتسەنزياسىن يەلەنگەن سپورتشىلاردىڭ ەسىمدەرى بيىلعى 9-قازان مەن 30-قاراشا ارالىعىندا وتكەن شورت-ترەكتەن الەمدىك تۋردىڭ قورىتىندىسى بويىنشا انىقتالدى. بۇل تۋرالى تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Шорт-тректен 2026 жылғы қысқы Олимпиадаға қатысатын Қазақстан ұлттық құрамасы белгілі болды
    فوتو: تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى

    مينيسترلىك ءمالىم ەتكەندەي، ناتيجەسىندە قازاقستان قۇراماسى 9 وليمپيادا ليتسەنزياسىن جەڭىپ الدى.

    باس باپكەر پەتر گاميدوۆ پەن ۇلتتىق قۇراما باپكەرلەر شتابىنىڭ شەشىمىمەن 2026 -جىلعى قىسقى وليمپيادادا ەل نامىسىن دەنيس نيكيشا، ابزال اجىعاليەۆ، ولگا تيحونوۆا جانە يانا حان قورعايدى.

    ليتسەنزيا بويىنشا اقپارات:

    2000 م (ميكست) - 1 ليتسەنزيا

    ەرلەر:

    500 م - 2 ليتسەنزيا

    1000 م - 1 ليتسەنزيا

    ايەلدەر:

    500 م - 2 ليتسەنزيا

    1000 م - 1 ليتسەنزيا

    1500 م - 2 ليتسەنزيا

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مانەرلەپ سىرعاناۋشىلار ميحايل شايدوروۆ پەن سوفيا سامودەلكينا الەم چەمپيوناتىندا وليمپيادالىق نورماتيۆتى ورىنداپ، ەكى ليتسەنزيا جەڭىپ العان ەدى. وسىلايشا، وليمپياداعا قاتىساتىن سپورتشىلار سانى 6 عا جەتىپ، ەل قورجىنىنا جالپى 11 ليتسەنزيا ءتۇستى. وليمپيادا جولدامالارىنىڭ ناقتى سانى 2026 -جىلعى قاڭتاردىڭ سوڭىندا بەلگىلى بولادى. XXV قىسقى وليمپيا ويىندارى 2026 -جىلعى 6-22-اقپان كۇندەرى ميلان مەن كورتينا-د’امپەتستسو قالالارىندا وتەدى. وعان 93 ەلدەن 3500 دەن استام سپورتشى قاتىسادى.

    بۇدان بۇرىن حالىقارالىق وليمپيادا كوميتەتى 2026 -جىلعى قىسقى وليمپيادا ويىندارى كەزىندە كەلىسىلگەن ماتچتاردى بولدىرماۋ ءۇشىن ادالدىقتى قامتاماسىز ەتۋ ءبولىمىنىڭ قۇرىلعانىن جاريالادى.

