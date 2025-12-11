شورت-ترەكتەن قىسقى وليمپياداعا قاتىساتىن قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - وليمپيادا ليتسەنزياسىن يەلەنگەن سپورتشىلاردىڭ ەسىمدەرى بيىلعى 9-قازان مەن 30-قاراشا ارالىعىندا وتكەن شورت-ترەكتەن الەمدىك تۋردىڭ قورىتىندىسى بويىنشا انىقتالدى. بۇل تۋرالى تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مينيسترلىك ءمالىم ەتكەندەي، ناتيجەسىندە قازاقستان قۇراماسى 9 وليمپيادا ليتسەنزياسىن جەڭىپ الدى.
باس باپكەر پەتر گاميدوۆ پەن ۇلتتىق قۇراما باپكەرلەر شتابىنىڭ شەشىمىمەن 2026 -جىلعى قىسقى وليمپيادادا ەل نامىسىن دەنيس نيكيشا، ابزال اجىعاليەۆ، ولگا تيحونوۆا جانە يانا حان قورعايدى.
ليتسەنزيا بويىنشا اقپارات:
2000 م (ميكست) - 1 ليتسەنزيا
ەرلەر:
500 م - 2 ليتسەنزيا
1000 م - 1 ليتسەنزيا
ايەلدەر:
500 م - 2 ليتسەنزيا
1000 م - 1 ليتسەنزيا
1500 م - 2 ليتسەنزيا
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مانەرلەپ سىرعاناۋشىلار ميحايل شايدوروۆ پەن سوفيا سامودەلكينا الەم چەمپيوناتىندا وليمپيادالىق نورماتيۆتى ورىنداپ، ەكى ليتسەنزيا جەڭىپ العان ەدى. وسىلايشا، وليمپياداعا قاتىساتىن سپورتشىلار سانى 6 عا جەتىپ، ەل قورجىنىنا جالپى 11 ليتسەنزيا ءتۇستى. وليمپيادا جولدامالارىنىڭ ناقتى سانى 2026 -جىلعى قاڭتاردىڭ سوڭىندا بەلگىلى بولادى. XXV قىسقى وليمپيا ويىندارى 2026 -جىلعى 6-22-اقپان كۇندەرى ميلان مەن كورتينا-د’امپەتستسو قالالارىندا وتەدى. وعان 93 ەلدەن 3500 دەن استام سپورتشى قاتىسادى.
بۇدان بۇرىن حالىقارالىق وليمپيادا كوميتەتى 2026 -جىلعى قىسقى وليمپيادا ويىندارى كەزىندە كەلىسىلگەن ماتچتاردى بولدىرماۋ ءۇشىن ادالدىقتى قامتاماسىز ەتۋ ءبولىمىنىڭ قۇرىلعانىن جاريالادى.