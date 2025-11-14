ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    شورت-ترەكتەن قازاقستان قۇراماسى جاس وسپىرىمدەر اراسىنداعى الەم كۋبوگىندا توپ جاردى

    استانا. KAZINFORM - شورت-ترەكتەن استانادا وتكەن جاس وسپىرىمدەر اراسىنداعى الەم كۋبوگىندا قازاقستان قۇراماسى ءبىرىنشى ورىن الدى.

    шорт-трек
    Фото: ҰОК

    ارالاس كوماندالار اراسىنداعى ەستافەتادا سپورتشىلارىمىز ۇزدىك شىقتى. ال وڭتۇستىك كورەيا شورت-ترەكشىلەرى جۇلدەلى ەكىنشى ورىندى يەلەندى. ۇزدىك ۇشتىكتى قىتاي كومانداسى تۇيىندەدى.

    ايتا كەتەيىك، 13-15-قاراشا ارالىعىندا استاناداعى «الاۋ» مۇز سارايىندا جاس وسپىرىمدەر اراسىنداعى الەم كۋبوگىنىڭ ەكىنشى كەزەڭى ءوتىپ جاتىر.

    بۇعان دەيىن مانەرلەپ سىرعاناۋشى سوفيا سامودەلكينا جاپونيادا وتەتىن گران-پريدە ونەر كورسەتەتىنىن جازعان ەدىك.

    سپورت
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
