20:44, 14 - قاراشا 2025 | GMT +5
شورت-ترەكتەن قازاقستان قۇراماسى جاس وسپىرىمدەر اراسىنداعى الەم كۋبوگىندا توپ جاردى
استانا. KAZINFORM - شورت-ترەكتەن استانادا وتكەن جاس وسپىرىمدەر اراسىنداعى الەم كۋبوگىندا قازاقستان قۇراماسى ءبىرىنشى ورىن الدى.
ارالاس كوماندالار اراسىنداعى ەستافەتادا سپورتشىلارىمىز ۇزدىك شىقتى. ال وڭتۇستىك كورەيا شورت-ترەكشىلەرى جۇلدەلى ەكىنشى ورىندى يەلەندى. ۇزدىك ۇشتىكتى قىتاي كومانداسى تۇيىندەدى.
ايتا كەتەيىك، 13-15-قاراشا ارالىعىندا استاناداعى «الاۋ» مۇز سارايىندا جاس وسپىرىمدەر اراسىنداعى الەم كۋبوگىنىڭ ەكىنشى كەزەڭى ءوتىپ جاتىر.
