ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    07:15, 21 - قازان 2025 | GMT +5

    شوكولاد سالماق تاستاۋعا كومەكتەسەدى

    استانا. قازاقپارات - زەرتتەۋگە سۇيەنسەك، كاكاو بۇرشاقتارىندا كەزدەسەتىن تەوبرومين مايلاردى ىدىراتادى، ەستە ساقتاۋ مەن كوگنيتيۆتى فۋنكتسيالارعا اسەر ەتەدى، يممۋنيتەتتى نىعايتادى، سونىمەن قاتار انتيوكسيدانتتارعا باي.

    шоколад
    فوتو: Pixabay.com

    شوكولاد سالماق تاستاۋعا كومەكتەسەدى جانە التسگەيمەر اۋرۋىنىڭ الدىن الادى. بريستول ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمى دەن باۋمگاردت وسىنداي تۇجىرىمعا كەلگەن، دەپ جازادى theconversation.com

    زەرتتەۋگە سۇيەنسەك، كاكاو بۇرشاقتارىندا كەزدەسەتىن تەوبرومين مايلاردى ىدىراتادى، ەستە ساقتاۋ مەن كوگنيتيۆتى فۋنكتسيالارعا اسەر ەتەدى، يممۋنيتەتتى نىعايتادى، سونىمەن قاتار انتيوكسيدانتتارعا باي.

    سونىمەن قاتار، قارا شوكولاد جەۋ قان قىسىمىن تومەندەتۋى مۇمكىن، بۇل ارتەريالىق اۋرۋلاردىڭ دامۋىنىڭ تاعى ءبىر قاۋىپ فاكتورى بولىپ تابىلادى جانە قان تامىرلارىن بىتەپ تاستايتىن قان ۇيىعىشتارىنىڭ پايدا بولۋىنا جول بەرمەيدى، - دەپ جازىلعان زەرتتەۋدە.

     

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
