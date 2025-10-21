شوكولاد سالماق تاستاۋعا كومەكتەسەدى
استانا. قازاقپارات - زەرتتەۋگە سۇيەنسەك، كاكاو بۇرشاقتارىندا كەزدەسەتىن تەوبرومين مايلاردى ىدىراتادى، ەستە ساقتاۋ مەن كوگنيتيۆتى فۋنكتسيالارعا اسەر ەتەدى، يممۋنيتەتتى نىعايتادى، سونىمەن قاتار انتيوكسيدانتتارعا باي.
شوكولاد سالماق تاستاۋعا كومەكتەسەدى جانە التسگەيمەر اۋرۋىنىڭ الدىن الادى. بريستول ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمى دەن باۋمگاردت وسىنداي تۇجىرىمعا كەلگەن، دەپ جازادى theconversation.com
سونىمەن قاتار، قارا شوكولاد جەۋ قان قىسىمىن تومەندەتۋى مۇمكىن، بۇل ارتەريالىق اۋرۋلاردىڭ دامۋىنىڭ تاعى ءبىر قاۋىپ فاكتورى بولىپ تابىلادى جانە قان تامىرلارىن بىتەپ تاستايتىن قان ۇيىعىشتارىنىڭ پايدا بولۋىنا جول بەرمەيدى، - دەپ جازىلعان زەرتتەۋدە.