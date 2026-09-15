شوشقا ەتىن سيىر ەتى رەتىندە ساتقان قاساپشى 10 جىلعا سوتتالدى
استانا. KAZINFORM - يراكتىڭ شيت مۇسىلماندارى ءۇشىن قاسيەتتى سانالاتىن نادجاف قالاسىندا شوشقا ەتىن سيىر ەتى رەتىندە ساتقان قاساپشى 10 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى، دەپ حابارلادى Lianhe Zaobao.
AFP اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، يراك سوتى دۇيسەنبى، 14-قىركۇيەكتە ەر ادامدى «تۇتىنۋعا جارامسىز ەتتى ساتۋ» بابى بويىنشا كىنالى دەپ تانىدى.
يراكتىڭ جوعارعى سوت كەڭەسىنىڭ مالىمەتىنشە، ەر ادام 75 كەلى شوشقا ەتىمەن ۇستالعان. ول بۇل ءونىمدى سيىر ەتى رەتىندە ساتىپ كەلگەن.
يسلام دىنىندە شوشقا ەتىن تۇتىنۋعا تىيىم سالىنعانىمەن، حالقىنىڭ باسىم بولىگىن مۇسىلماندار قۇرايتىن يراكتا شوشقا ەتىن ساتۋعا زاڭ جۇزىندە تىكەلەي تىيىم جوق. ەلدە حريستيان ءدىنىن ۇستاناتىن ازشىلىق تا بار.
سوت ۇكىمى 1998-جىلى قابىلدانعان زاڭعا نەگىزدەلدى. اتالعان زاڭدا ءيت، ەسەك جانە ادام تۇتىنۋىنا جارامسىز وزگە دە ەت تۇرلەرىن ساتۋ قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە اكەلەتىنى قاراستىرىلعان.
نادجاف - شييت مۇسىلماندارى ءۇشىن اسا ماڭىزدى قاسيەتتى قالالاردىڭ ءبىرى. جىل سايىن مۇندا الەمنىڭ ءار تۇكپىرىنەن ميلليونداعان زياراتشى كەلەدى.
قاساپشى وسى ايدا ۇستالعاننان كەيىن وقيعا يراكتىڭ الەۋمەتتىك جەلىلەرىندە كەڭىنەن تالقىلاندى. كەيبىر تۇرعىندار بيلىكتى ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىنە باقىلاۋدى كۇشەيتۋگە شاقىرسا، ەندى بىرەۋلەر شوشقا بەينەلەنگەن ءازىل ۆيدەولاردى «بۇل - نادجاف» دەگەن جازۋمەن تاراتقان.
جەرگىلىكتى تۇرعىن احماد ءال-مانسۋري (Ahmad al-Mansouri) بۇعان دەيىن وسى قاساپشىدان ءبىر كەلى تارتىلعان ەت ساتىپ العانىن ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، ەتتىڭ ساپاسى وتە جاقسى بولىپ كورىنگەن ءارى باعاسى نارىقتاعىدان ارزان بولعاندىقتان، كەيىن ول بۇل دۇكەننەن ەتتى تۇراقتى تۇردە ساتىپ الا باستاعان.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن يراك يرانمەن شەكاراداعى ءۇش وتكىزۋ بەكەتىن قايتا اشىپ جاتقانى حابارلانعان ەدى.