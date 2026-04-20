شوپاندار زياندى ەڭبەك جاعدايىندا قىزمەتىن جۇزەگە اسىراتىن تۇلعالار تىزبەسىنە ەنگىزىلمەك
استانا. KAZINFORM - باقتاشىلار مەن شوپاندار زياندى ەڭبەك جاعدايلارىندا قىزمەتىن جۇزەگە اسىراتىن تۇلعالار تىزبەسىنە ەنگىزىلمەك. بۇل تۋرالى ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونميكا ءمينيسترى سەرىك ءجۇمانعاريننىڭ جاۋابىندا ايتىلعان.
- اگرارلىق سەكتوردىڭ تارتىمدىلىعىن ارتتىرۋ جانە ەڭبەك ونىمدىلىگىن ءوسىرۋ ماقساتىندا جۇيەلى شارالار كەشەنى ىسكە اسىرىلىپ جاتىر. وسى جىلدىڭ باسىندا مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋدىڭ 2026 - 2030 -جىلدارعا ارنالعان كەشەندى جوسپارى بەكىتىلدى. اتالعان جوسپاردا سالا قىزمەتكەرلەرىن الەۋمەتتىك قورعاۋ دەڭگەيىن ارتتىرۋ بويىنشا شارالار قاراستىرىلعان، - دەدى ۆيتسە- پرەمەر.
ونى مالىمەتىنشە، جۇمىس ورىندارىن سۋبسيديالاۋ مەحانيزمىن باقتاشىلار مەن شوپاندارعا قولدانۋ، كەيىننەن ءتيىستى نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكتىلەرگە وزگەرىستەر ەنگىزۋ ماسەلەسى پىسىقتالىپ جاتىر. سونىمەن قاتار كوشپەلى مال شارۋاشىلىعىندا جۇمىس ىستەيتىن اتالعان قىزمەتكەرلەر ساناتتارىن زياندى ەڭبەك جاعدايلارىندا قىزمەتىن جۇزەگە اسىراتىن تۇلعالار تىزبەسىنە قوسۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلىپ جاتىر.
- وسىلايشا مال شارۋاشىلىعى قىزمەتكەرلەرىن الەۋمەتتىك قولداۋدى كۇشەيتۋ جانە ەڭبەگىن ىنتالاندىرۋ بويىنشا شارالار پراكتيكالىق ىسكە اسىرۋ ساتىسىندا تۇر، - دەدى سەرىك جۇمانعارين.
بۇعان دەيىن شوپانداردىڭ بالالارىن اسكەرگە شاقىرتۋدى كەيىنگى قالدىرۋ ۇسىنىسى جاسالعانىن جازعان ەدىك.