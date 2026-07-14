ەشتەڭەنى وزگەرتپەڭدەر: كاسىپكەر قازاق ءتىلى ماسەلەسىن شەشۋدىڭ جولىن ايتتى
استانا. قازاقپارات - بەلگىلى كاسىپكەر، Kazakhstan Paramount Engineering كومپانياسىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى ايبەك بارىس Ulysmedia.kz پورتالىنا بەرگەن سۇحباتىندا قازاق ءتىلىنىڭ قولدانىس اياسىن كەڭەيتۋدىڭ، وسكەلەڭ ۇرپاققا قازاقشا تاربيە ءسىڭىرۋدىڭ ەڭ ناتيجەلى ءادىسىن اتادى.
«بالانىڭ ءتىلى قاي تىلدە شىقسا، ءومىر بويى سول تىلدە ويلانادى»
كاسىپكەردىڭ ايتۋىنشا، ونىڭ 5 جاسار ۇلى قالادا تۋىپ-وسكەنىنە قاراماستان، ورىسشا مۇلدەم بىلمەيدى.
- ۇلىم تەك قازاقشا جانە اعىلشىنشا بىلەدى. كەڭەس ۇكىمەتى كەزىندە ورىسشا وقىعاندار عانا ادام بولادى دەگەن تۇسىنىك قالىپتاسقاندىقتان، ءبىز ورىسشا وقىدىق. ءبىراق اۋىلدا تۋىپ-وسكەندىكتەن، اكە-شەشەم مۇعالىم بولعاندىقتان، ۇيدە تەك قازاقشا سويلەسەتىنبىز. ءالى كۇنگە دەيىن قاراشاڭىراققا بارساق، ورىسشا مۇلدەم سويلەسۋگە بولمايدى. بالانىڭ ءتىلى قاي تىلدە شىقسا، ول ءومىر بويى سول تىلدە ويلاناتىن بولادى. سوندىقتان كىشى ۇلىمىزدىڭ ءتىلىن قازاقشا شىعاردىق. قازىر جاسى بەستە. اعىلشىنشاسى دا ءتاپ-ءتاۋىر، ءبىراق ورىسشا بىلمەيدى، - دەيدى ايبەك بارىس.
قازاق ءتىلىن ۇيرەنۋ نەگە قيىن؟
ونىڭ ايتۋىنشا، ورىسشا سويلەيتىندەردى قازاقشا سويلەتۋ ءۇشىن كوپ كۇش سالۋ كەرەك.
- قازاق ءتىلى وڭاي ءتىل ەمەس. اعىلشىن ءتىلىن ءبارى بىلەدى دەيدى، ءبىراق شەكسپيردىڭ تىلىندە سويلەۋ وڭاي شارۋا ەمەس. سوندىقتان ولار ءتىلدى بارىنشا جەڭىلدەتكەن. قولدانىسقا ىڭعايلاعان سوڭ قازىر الەمنىڭ بارلىق بۇرىشىندا بۇل ءتىل كەڭ قولدانىلادى. ال قازاق ءتىلى وزگەرمەگەن، باي ءتىل، ۇيرەنۋ قيىنداۋ، - دەيدى كاسىپكەر.
ايبەك بارىس قازاق ءتىلىنىڭ قولدانىس اياسىن كەڭەيتۋدى بالاباقشادان باستاۋ كەرەك دەپ ەسەپتەيدى.
- كىشكەنتاي بالا ءار ءبىلىمدى وڭاي سىڭىرەدى. ەشتەڭەنى وزگەرتپەي-اق، بالاباقشانىڭ ءبارىن قازاقشالاساق، وسى ەلدە تۋىپ-وسكەن ءار بالا قازاق تىلىندە سويلەيتىن بولادى. ۇلكەندى سىيلاۋ، قۇرمەتتەۋ، كىشىگە ىزەت كورسەتۋ دەگەننىڭ ءبارى ءتىل ارقىلى بەرىلەدى. ءبىز بالاباقشا ىزدەگەندە قاتتى شارشادىق. %100 قازاقشا تاربيە بەرەتىن بالاباقشانى ارەڭ تاپتىق، - دەيدى ول.