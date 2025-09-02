ق ز
    13:06, 02 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    شتوكەر: اۋستريا بەيتاراپ بولىپ قالادى جانە ناتو- عا كىرمەيدى

    استانا. KAZINFORM - اۋستريا بەيتاراپتىق ساياساتىن قايتا قاراستىرمايدى، ناتو-عا كىرۋ كۇن تارتىبىندە دە جوق، دەپ حابارلايدى Report.az.

    Штокер: Аустрия бейтарап болып қалады және НАТО-ға кірмейді
    Фото: report.az

    بۇل تۋرالى ORF تەلەارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا رەسپۋبليكا كانتسلەرى كريستيان شتوكەر ايتتى.

    - ءبىز بەيتاراپ ەلمىز، بەيتاراپتىعىمىزعا كۇمان كەلتىرۋگە بولمايدى، ناتو-عا كىرۋ تالقىلاناتىن تاقىرىپ ەمەس، - دەدى ول جۋرناليستىڭ رەسەي قاۋىپسىزدىك كەڭەسى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى دميتري مەدۆەديەۆتىڭ رەسەي فينليانديا مەن شۆەتسيانىڭ ناتو-عا قوسىلۋىنا بايلانىستى اسكەري قاۋىپ- قاتەرگە جاۋاپ قايتارۋ شارالارىن قولداناتىنىن جانە اۋستريا اليانسقا كىرەتىن بولسا، ەرەكشە جاعداي جاسامايتىنى تۋرالى سوزىنە تۇسىنىكتەمە بەرۋ تۋرالى وتىنىشىنە جاۋاپ رەتىندە.

    بۇعان دەيىن اۋستريانىڭ ەڭ ءىرى وپپوزيتسيالىق پارتياسى - اۋستريانىڭ ەركىندىك پارتياسىنىڭ جەتەكشىسى گەربەرت كيكل اۋستريانىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى بەاتا ماينل-رايزيگەردىڭ كونستيتۋتسيالىق ماڭگىلىك بەيتاراپتىق پرينتسيپىن قايتا قاراۋ قاجەتتىگى تۋرالى مالىمدەمەلەرىن قاۋىپتى جانە وتە نەگىزسىز دەپ اتادى. بۇعان دەيىن كوپەنگاگەندە ە و ەلدەرىنىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلەرىنىڭ بەيرەسمي كەزدەسۋىنە قاتىسقان ماينل-رايزيگەر اۋستريانى رەسەيدەن ءتونىپ تۇرعان قاۋىپتەن قورعاۋ ءۇشىن ماڭگىلىك بەيتاراپتىق كونستيتۋتسيالىق پرينتسيپىن ساقتاۋ جەتكىلىكسىز دەپ مالىمدەگەن ەدى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، كريستيان شتوكەر اۋستريا حالىق پارتياسىنا باسشىلىق ەتەدى.

