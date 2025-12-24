شۆەتسيالىق كليمات بەلسەندىسى لوندونداعى ەرەۋىلدە ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - شۆەتسيالىق كليمات بەلسەندىسى گرەتا تۋنبەرگ لوندوننىڭ ورتالىعىندا پالەستينالىقتاردى جاقتاعان نارازىلىق شاراسى كەزىندە ۇستالدى، دەپ حابارلايدى DW.
ءىس-شارا قاماۋداعى پالەستينا ارەكەتىنىڭ بەلسەندىلەرىنە قولداۋ كورسەتۋ ماقساتىندا وتكىزىلدى.
«پالەستينا تۇتقىندارى» نارازىلىق توبى تۋنبەرگتىڭ «مەن پالەستينا ارەكەتىنىڭ تۇتقىندارىن قولدايمىن. مەن گەنوتسيدكە قارسىمىن» دەگەن جازۋى بار تاقتا ۇستاعان ۆيدەوسىن جاريالادى. اكسيا ۇلى بريتانيا استاناسىندا ءوتىپ، اشتىق جاريالاپ جاتقان بەلسەندىلەرگە نازار اۋدارۋدى ماقسات ەتكەن.
لوندون پوليتسياسىنىڭ مالىمەتىنشە، تاڭەرتەڭ فەنچەرچ-ستريت اۋدانىنداعى عيمارات زاقىمدالىپ، قىزىل تۇسكە بويالعان.
ەكى قاتىسۋشى ەرەۋىل كەزىندە ءبىر ەر جانە ءبىر ايەل ادامعا قاساقانا زيان كەلتىرگەنى ءۇشىن قاماۋعا الىندى. كەيىنىرەك وقيعا ورنىنا 22 جاستاعى ايەل كەلگەن. ول 2000 -جىلعى تەرروريزم تۋرالى زاڭنىڭ 13-ءبولىمىن بۇزىپ، پالەستينا ارەكەتى ۇيىمىن قولدايتىن پوستەر كورسەتكەنى ءۇشىن قاماۋعا الىندى.
بريتاندىق پوليتسيا ادەتتە ايىپتاۋلار رەسمي تۇردە بەلگىلەنبەيىنشە كۇدىكتىلەردىڭ اتى-ءجونىن جاريالامايدى، ءبىراق تۋنبەرگتىڭ ۇستالعانىن «Defend Our Juries» قۇقىق قورعاۋ ۇيىمى راستادى.
پالەستينا تۇتقىندار توبى بۇعان دەيىن نارازىلىق شاراسىنىڭ ماقساتى يزرايلمەن بايلانىسى بار Elbit Systems قورعانىس فيرماسىنا قىزمەت كورسەتەتىن لوندوندا ورنالاسقان كومپانيا ەكەنىن ايتقان.
بۇدان بۇرىن گرەتا تۋنبەرگ پەن «سۋمۋد» فلوتيلياسىنىڭ 70 تەن اسا بەلسەندىسى يزرايلدەن شىعارىلاتىنى تۋرالى جازدىق.