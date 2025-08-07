شۆەتسيادا تاس كۇزەنىن جويۋ وپەراتسياسى باستالدى
استانا. KAZINFORM - شۆەتسيادا ميللياردتاعان كرون شىعىن كەلتىرۋى مۇمكىن ينۆازيالىق تاس كۇزەنىنە (كامەنكا) قارسى كۇرەس باعدارلاماسى قايتا ىسكە قوسىلدى، دەپ حابارلايدى ازەرتادج.
اگەنتتىك اتاپ وتكەندەي، بۇل جانۋار سىرتتاي زيانسىز كورىنگەنىمەن، كوبىنە كولىكتەر مەن ۇيلەرگە كىرىپ، كابەلدەردى، ىشكى ارلەۋ جابدىقتارىن ءبۇلدىرىپ، ايتارلىقتاي زالال كەلتىرەدى. سونىمەن قاتار، ول جەرگىلىكتى فاۋناعا، اسىرەسە قۇستارعا ۇلكەن قاۋىپ توندىرەدى.
بۇل جوبانىڭ ىسكە اسۋى بۇعان دەيىن قارجىلاندىرۋدىڭ جەتىسپەۋشىلىگىنە بايلانىستى توقتاتىلعان ەدى. الايدا بيىل شۆەتسيا ۇكىمەتى ينۆازيالىق تۇرگە قارسى كۇرەستى جالعاستىرۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. قازىرگى ۋاقىتتا جۇمىس ەلدىڭ وڭتۇستىك بولىگىندە بەلسەندى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
ينۆازيالىق تۇرلەرمەن كۇرەس جوباسىنىڭ جەتەكشىسى پەر-ارنە ولەننىڭ ايتۋىنشا، ەگەر بۇل كۇزەن ءتۇرىنىڭ سانىن شەكتەمەسە، ەل ينفراقۇرىلىمىنىڭ ءارتۇرلى سەكتورلارىنا ايتارلىقتاي شىعىن كەلۋى مۇمكىن.
تاس كۇزەن العاش رەت شۆەتسيادا 2018 -جىلى تىركەلگەن. ونىڭ تابيعي مەكەنى - ەۋروپانىڭ وڭتۇستىك وڭىرلەرى.