شۆەتسيادا مەشىتتى ورتەۋ دەرەگى بويىنشا تەرگەۋ باستالدى
استانا. KAZINFORM - لۋلەو قالاسىندا جاڭا مەشىتتىڭ قۇرىلىسى اياقتالۋعا جاقىن قالعان ەدى. الايدا عيماراتتان ءورت شىقتى. قازىر پوليتسيا بۇل وقيعاعا بايلانىستى تەرگەۋ جۇرگىزىپ جاتىر. ولار ءورتتىڭ قاساقانا قويىلعان بولۋى مۇمكىن ەكەنىن جوققا شىعارمايدى.
ازەرتادج اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، كوشەدە ءوتىپ بارا جاتقان ادام عيماراتتان شىققان جالىندى بايقاپ، قۇتقارۋ قىزمەتىنە دەرەۋ حابار بەرگەن.
ءورت سوندىرۋشىلەر وقيعا ورنىنا جەدەل جەتىپ، جالىننىڭ بۇكىل عيماراتقا تارالۋىنا جول بەرمەگەن. نەگىزگى زاقىم عيماراتتىڭ ءبىر بۇرىشىنا كەلگەن، زارداپ شەككەندەر جوق.
پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ ايتۋىنشا، وقيعا ورنىندا تەحنيكالىق تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر. ونىڭ ناتيجەلەرى كەلەسى اپتادا بەلگىلى بولادى.
قازىر بۇل وقيعا بويىنشا «قاساقانا وت قويۋ» بابى بويىنشا تەرگەۋ امالدارى ءجۇرىپ جاتىر، ءبىراق ازىرگە كۇدىكتىلەر انىقتالعان جوق.
مەشىتتىڭ قۇرىلىسىن جۇرگىزۋگە جاۋاپتى نورربوتتەن يسلام ورتالىعىنىڭ وكىلى بۋرحان كانباردىڭ ايتۋىنشا، مەشىتتى اشۋ بىرنەشە ايدان كەيىن جوسپارلانعان بولاتىن، الايدا بۇل وقيعادان كەيىن ناقتى مەرزىمى بەلگىسىز بولىپ وتىر.
- ماعان حابارلاسىپ، عيماراتتىڭ جانىپ جاتقانىن ايتتى. باقىتىمىزعا وراي، ءورت تاراپ ۇلگەرمەگەن، - دەدى ول.
سونداي-اق ول جەرگىلىكتى تۇرعىندارمەن قارىم- قاتىناستارى جاقسى ەكەنىن جانە وقيعانىڭ سەبەبى جونىندە بولجام جاساعىسى كەلمەيتىنىن ايتتى.
بۇدان بۇرىن شۆەتسياعا بيىل قىستا ەلەكتر قۋاتىنىڭ تاپشىلىعى قاۋىپ ءتوندىرۋى مۇمكىن ەكەنى حابارلاندى.