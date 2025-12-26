شۆەتسيادا كارل XII كورولگە تيەسىلى بۇرىن بەلگىسىز بولعان جورىق كىتابى تابىلدى
استانا. KAZINFORM - گەتەبورگ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ كىتاپحاناسىندا كەزدەيسوق تۇردە شۆەتسيا كورولى كارل XII گە تيەسىلى بۇرىن بەلگىسىز جورىق كىتابى انىقتالدى، دەپ حابارلايدى ازەرتادج.
زەرتتەۋشى انتوانەتا گرانبەر كىتاپتى 1967-جىلى كىتاپحاناعا بەرىلگەن حۆيتفەلد جيناعىنداعى ارحيۆتەرمەن جۇمىس ىستەگەن كەزىندە تاپقان.
اگەنتتىك Göteborgs-Posten باسىلىمىنا سىلتەمە جاساپ حابارلاۋىنشا، كىتاپ 268 بەتتەن تۇرادى، ەسكى بىلعارى قاپتامادا ساقتالعان جانە بۇل بىلعارى قاپتامانىڭ ارقاسىندا التىن ارىپتەرمەن جازىلعان جازۋى بار. وندا 1707- 1717 -جىلدار ارالىعىنداعى كەزەڭ قامتىلعان جانە بىرەگەي ەگجەي-تەگجەيلى يلليۋستراتسيالار - سىزبالار، سحەمالار مەن اسكەرلەردىڭ قۇرىلىمدارى كورسەتىلگەن.
كىتاپ پولتاۆاداعى شايقاس جانە پەريەۆولوچنادان كەيىنگى كاپيتۋلياتسيا كەزەڭىن، ياعني شۆەد دالالىق ارمياسىنىڭ قىرىلۋىن قامتيدى، الايدا بۇل وقيعالار جايلى كىتاپتا ەشتەڭە ايتىلماعان كورىنەدى.
زەرتتەۋشىنىڭ ايتۋىنشا، كىتاپ مازمۇنى كارل XII ءنى ءساتسىز كوماندير رەتىندە ەمەس، ءتارتىپ پەن قۇرىلىمعا دەگەن ميفتىك دەڭگەيدەگى ۇمتىلىسى بار ادام رەتىندە بەينەلەيدى.
كەي تاراۋلارعا كورولدىڭ ءوزى قول قويىپتى - «Carolus»، ال كەيدە تەك «L. S. » دەپ كورسەتىلگەن، بۇل Locco Sigilli, ياعني «ءموردىڭ ورنىنا» دەگەندى بىلدىرەدى.
باسقا تاراۋلارعا قول قويعاندار قاتارىندا كارلدىڭ جاقىن كەڭەسشىسى كارل پيپەر جانە كورولدىك كانتسەلياريانى باسقارعان بارون ءارى اسكەري سامۋەل وكەرحەلم بار.