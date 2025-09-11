شۆەتسيادا بيىل العاش رەت ازىق-تۇلىك باعاسى تومەندەدى
ستوكگولم. قازاقپارات - 2025 -جىلعى تامىز ايىندا شۆەتسيادا ازىق-تۇلىك باعاسى شىلدە ايىمەن سالىستىرعاندا 0,7 پايىزعا تومەندەدى، دەپ جازدى AZƏRTAC.
AZƏRTAC حابارلاعانداي، بۇل تۋرالى ەلدىڭ ورتالىق ستاتيستيكالىق بيۋروسى (SCB) مالىمدەدى. دەگەنمەن، جىلدىق كورسەتكىش بويىنشا ازىق-تۇلىك باعاسى 4,7 پايىزعا قىمباتتاعان، بۇل ەلەكتر ەنەرگياسى باعاسىنىڭ وسۋىمەن قاتار ينفلياتسيانىڭ نەگىزگى فاكتورلارىنىڭ ءبىرى بولىپ وتىر. اسىرەسە، ءسۇت ونىمدەرى، تاتتىلەر، بالمۇزداق پەن شوكولاد باعاسى ايتارلىقتاي ارتقان.
تۇتىنۋ باعالارى يندەكسى (CPI) بويىنشا ينفلياتسيا تامىز ايىندا 3,2 پايىزدى قۇرادى (شىلدە ايىندا - 3,0 پايىز). الايدا ەنەرگيا رەسۋرستارىن ەسەپتەمەگەندە، بۇل كورسەتكىش 2,9 پايىزعا دەيىن تومەندەگەن.
شۆەتسيانىڭ ورتالىق بانكى - Riksbank, ينفلياتسيانى CPI بويىنشا 2 پايىزدىق ماقساتتى دەڭگەيدە ۇستاۋعا ۇمتىلىپ وتىر.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن شۆەتسيا جۇمىس ىستەيتىندەر مەن وتباسىلارعا ءىرى سالىقتىق جەڭىلدىكتەر ەنگىزەتىنىن جازعان ەدىك.