شۆەتسيادا 6 كەلىدەن استام ورتاعاسىرلىق كۇمىس بۇيىمدار تابىلدى
ستوكگولم. KAZINFORM - ستوكگولم ماڭىندا سالماعى التى كيلوگرامنان اساتىن ءىرى كۇمىس قازىنا كەزدەيسوق تابىلدى، دەپ جازدى ازەرتادج.
بۇل قازىنانى تاپقان ادام جاي عانا جازعى ءۇيىنىڭ جانىنان قۇرت ىزدەپ جۇرگەن كەزىندە قىمبات بۇيىمدارعا تاپ بولعان.
قازىنا XII عاسىرعا جاتادى جانە ونىڭ قۇرامىندا 20000 عا دەيىن مونەتا، سونداي-اق ساقينالار، مونشاقتار مەن القالار بار. تابىلعان بۇيىمداردىڭ كوبىسى سيرەك كەزدەسەدى جانە جاقسى ساقتالعان.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل - شۆەتسيادا تابىلعان ەرتە ورتاعاسىرلىق اسا ءىرى كۇمىس قازىنالاردىڭ ءبىرى.
ارحەولوگتار ەندى بۇل ولجانى زەرتتەپ، تىركەۋ جۇمىستارىمەن اينالىسادى. مادەني مۇرا تۋرالى زاڭعا سايكەس، مەملەكەت بۇل قازىنانى تاپقان ادامنان ساتىپ الۋى ءتيىس. ءوز كەزەگىندە، تاپقان ادام ەلەۋلى اقشالاي سىياقى الا الادى.
