شۆەتسيا ايەلدەرگە قاۋىپ توندىرەتىن ەرلەردى جۇيەلى تۇردە انىقتاۋعا كىرىستى
استانا. KAZINFORM - شۆەتسيادا ايەلدەرگە قارسى زورلىق-زومبىلىققا جول بەرمەۋ ءۇشىن قاۋىپتى ەرلەردى جۇيەلى تۇردە انىقتاۋ باستالدى، دەپ حابارلايدى ازەرتادج.
شۆەتسيادا جىل سايىن مىڭداعان ايەل زورلىق-زومبىلىققا ۇشىراپ، شامامەن ون ادام قازا تابادى. وسىنداي اۋىر قىلمىستاردىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا پوليسيا جاقىندارىنا ءقاۋىپ توندىرەتىن ەرلەردى جۇيەلى تۇردە انىقتاۋدى باستادى.
اگەنتتىك حابارلاۋىنشا، زەرتتەۋلەرگە سايكەس، پوليتسيا ءقاۋىپتى ەرلەردى ىزدەگەندە كەيبىر بەلگىلەردى ەسكەرەدى. وعان ەرلەردىڭ ءوزىن-ءوزى ولتىرۋگە ارەكەت جاساۋى نەمەسە ونى جاساۋ ءقاۋپى جانە قۇرباندى تۇنشىقتىرۋ وقيعالارى جاتادى.
پوليتسيا قاۋىپتى ەرلەردى ءتورت كاتەگورياعا ءبولىپ قاراستىرادى:
حرونيكتەر - ەڭ كوپ تارالعان توپ. ۇزاق ۋاقىت بويى تۇرمىستىق زورلىق-زومبىلىق جاساعان، سىرتتاي ءتارتىپتى ءومىر سۇرەتىندەر.
كورىنبەيتىندەر - كوبىنەسە كىسى ولتىرۋشىلەر اراسىندا كەزدەسەدى. پوليتسيادا ولار تۋرالى مالىمەت بولا بەرمەيدى، باسقا قىلمىستىق توپتارعا قاراعاندا جاسى ۇلكەنىرەك جانە كەيدە پسيحيكالىق پروبلەمالارى بولۋى مۇمكىن.
مۋلتيكريمينالدى - ەڭ از توپ، قىلمىستىق تاريحى كەڭ جانە كوپتەگەن قۇرباندارى بار.
كونفليكتىگە بەيىم كەلەتىندەر - ەڭ جاس توپ، ولار ءجيى زورلىق جاسايدى جانە سەزىمىنە بەرىلىپ ارەكەت ەتەدى، بۇل مىنەزدەرى تەك ۇيدە ەمەس، باسقا جەرلەردە دە بايقالادى.
پوليسيانىڭ ورىنباسارى ستەفان حەكتوردىڭ ايتۋىنشا، ءار توپقا ءارتۇرلى شارالار قولدانۋ كەرەك. مىسالى، «حرونيكتەرگە» جاقىنداۋعا تىيىم سالۋ ءتيىمدى بولسا، «كوپقىلمىستىقتار» ديالوگقا جاقسى جاۋاپ بەرمەيدى.
ول كوپتەگەن ەڭ قاۋىپتى ەرلەر قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا بايقالماي قالاتىنىن، سوندىقتان پوليسيا، مەديتسينالىق قىزمەتكەرلەر جانە الەۋمەتتىك قىزمەتتىڭ بىرلەسكەن جۇمىسى اسا ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
بۇدان بۇرىن گەرمانيادا ايەلدەرگە قاتىستى زورلىق-زومبىلىق جاعدايلارى كوبەيگەنىن جازعانبىز.