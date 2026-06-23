شەتەلدىكتەر قازاقستاندىق سپورتشىنى انيمە كەيىپكەرلەرىمەن سالىستىرىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق سپورتشى جاسمين بەگاليگوۆا كۇتپەگەن جەردەن جەلى جۇلدىزىنا اينالدى. ءبىر كۇندە تانىمال بولعان سپورتشى بولاشاق جوسپارى تۋرالى Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «بۇگىن Live» باعدارلاماسىندا ءبولىستى.
جاسميننىڭ ايتۋىنشا، ونىڭ جارىس كەزىندە تۇسىرىلگەن سۋرەتتەرى عالامتوردا كەڭ تارالىپ، شەتەلدىك قولدانۋشىلار اراسىندا قىزۋ تالقىلانعان. ءتىپتى جەلى قولدانۋشىلارى فان-ارتتار سالىپ، سپورتشىنى تانىمال انيمە كەيىپكەرلەرىمەن سالىستىرا باستاعان.
- فوتوسۋرەتىم جەتى ميلليوننان استام قارالىم جينادى. شەتەلدىكتەر مەنى تانىمال بەينەويىنداردىڭ، انيمە كەيىپكەرلەرىمەن سالىستىرىپ، ازىلدەپ قازاقستانعا كوشۋگە دايىن ەكەندەرىن جازىپ جاتىر. مۇنىڭ ءبارى مەن ءۇشىن كۇتپەگەن جاعداي بولدى. بۇل تۋرالى العاش رەت دوستارىم مەن تانىستارىمنان ەستىدىم. سۋرەتتى العاش بولىپ فرانسۋز ازاماتى بولىسكەن ەكەن. پىكىرلەردى وقي وتىرىپ، ادامداردىڭ ماعان عانا ەمەس، قازاقستانعا دا قىزىعۋشىلىق تانىتا باستاعانىن بايقادىم. كەيىن ءتۇرلى مودەلدىك اگەنتتىكتەر تۇسىرىلىمدەرگە شاقىرا باستادى، - دەدى ول.
الايدا ول سپورتشىنىڭ الداعى جوسپارىنا اسەر ەتپەگەن.
- قازىر وسكەمەن قالاسىندا تۇرامىن. كوللەدجدە جاتتىقتىرۋشى ماماندىعى بويىنشا ءبىلىم الىپ ءجۇرمىن. بولاشاعىمدى تەك سپورتپەن بايلانىستىرامىن. ەڭ ۇلكەن ارمانىم - وليمپيادا ويىندارىنا قاتىسۋ، - دەدى سپورتشى.
ايتا كەتەيىك، جاسمين جەڭىل اتلەتيكاعا ءۇش جىل بۇرىن عانا كەلگەن. سوعان قاراماستان، ول بيىكتىككە سەكىرۋدەن سپورت شەبەرلىگىنە كانديدات ءنورماتيۆىن ورىنداپ ۇلگەرگەن. بۇعان دەيىن جەتى جىل بويى باسكەتبولمەن اينالىسقان.
ال الەم نازارىن اۋدارتقان فوتوسۋرەتتەر جاقىندا شىمكەنتتە وتكەن جاستار اراسىنداعى قازاقستان چەمپيوناتىندا (U23) تۇسىرىلگەن.
- بۇل جارىستا ءۇشىنشى ورىن الدىم. بۇعان دەيىن ەل چەمپيوناتتارىندا ۇنەمى ءتورتىنشى ورىنمەن شەكتەلەتىنمىن. ال بۇل جولى قولا جۇلدەگە قول جەتكىزدىم. ونىڭ ۇستىنە ءوز جاس ساناتىمدا عانا ەمەس، وزىمنەن الدەقايدا ۇلكەن سپورتشىلارمەن دە سىنعا ءتۇستىم. سوندىقتان بۇل جەتىستىكتىڭ مەن ءۇشىن ماڭىزى ەرەكشە، - دەدى جاسمين بەگاليگوۆا.