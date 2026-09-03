شەتەلدىكتەر قازاقستاننىڭ قاي وڭىرلەرىنە ءجيى بارادى؟
استانا. KAZINFORM - قازاقستان شەتەلدىك ساياحاتشىلار ءۇشىن تارتىمدى باعىتتاردىڭ بىرىنە اينالىپ كەلەدى.
2026-جىلدىڭ العاشقى سەگىز ايىندا ەلىمىزگە الەمنىڭ ءار تۇكپىرىنەن 325 مىڭنان استام تۋريست كەلگەن. شەتەلدىك قوناقتار اراسىندا الماتى مەن استاناعا قىزىعۋشىلىق جوعارى.
قازاقستانعا قاي ەلدەردەن تۋريستەر كوپ كەلەدى؟
تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، 2026-جىلدىڭ قاڭتار-تامىز ايلارى ارالىعىندا قازاقستانعا 325615 شەتەلدىك تۋريست كەلگەن.
eQonaq جۇيەسىنىڭ دەرەگىنە سۇيەنسەك، تۋريستەر سانى بويىنشا رەسەي كوش باستاپ تۇر. جىل باسىنان بەرى بۇل ەلدەن قازاقستانعا 109036 ادام كەلگەن. ەكىنشى ورىندا - قىتاي. قىتايدان 62001 تۋريست ساياحاتتاعان. ءۇشىنشى ساتىداعى ءۇندىستاننان 20617 ادام كەلگەن.
قازاقستانعا ەڭ كوپ تۋريست كەلگەن ون ەل:
رەسەي - 109036؛
قىتاي - 62001؛
ءۇندىستان - 20617؛
وزبەكستان - 13559؛
تۇركيا - 11023؛
گەرمانيا - 9645؛
وڭتۇستىك كورەيا - 8760؛
قىرعىزستان - 6314؛
ا ق ش - 6141؛
ۇلى بريتانيا - 5070.
شەتەلدىك تۋريستەر قاي وڭىرلەردى تاڭدايدى؟
شەتەلدىك ساياحاتشىلار اراسىندا ەڭ تانىمال باعىت - الماتى. جىل باسىنان بەرى مەگاپوليسكە 161070 شەتەلدىك تۋريست كەلگەن. بۇل قازاقستانعا كەلگەن بارلىق شەتەلدىك تۋريستىڭ شامامەن جارتىسىنا تەڭ.
ەكىنشى ورىندا - استانا. ەلورداعا سەگىز ايدا 59382 شەتەلدىك قوناق بارعان. ۇزدىك ۇشتىكتى ماڭعىستاۋ وبلىسى تۇيىندەيدى. وڭىرگە 17540 تۋريست كەلگەن.
شەتەلدىكتەر جيى باراتىن ون ءوڭىر:
الماتى - 161070؛
استانا - 59382؛
ماڭعىستاۋ وبلىسى - 17540؛
شىمكەنت - 16130؛
اقمولا وبلىسى - 14493؛
تۇركىستان وبلىسى - 12082؛
اقتوبە وبلىسى - 6670؛
باتىس قازاقستان وبلىسى - 6248؛
اتىراۋ وبلىسى - 4931؛
شىعىس قازاقستان وبلىسى - 4663.
قازاقستان شەتەلدىك بلوگەرلەردىڭ نازارىندا
سوڭعى ۋاقىتتا قازاقستاننىڭ تۋريستىك ورىندارى شەتەلدىك كونتەنت اۆتورلارىنىڭ دا نازارىن اۋدارىپ ءجۇر. سولاردىڭ ءبىرى - تانىمال اراب YouTube-بلوگەرى Joe HaTTab. ول قازاقستانعا جاساعان ساپارىنا ارنايى شىعارىلىم ارناپ، الماتىنىڭ تاۋلارىن، استانانى، ماڭعىستاۋدىڭ تابيعاتىن جانە بايقوڭىر عارىش ايلاعىن كورەرمەندەرىنە تانىستىردى.
بلوگەردىڭ قازاقستان تۋرالى ۆيدەوسى قىسقا ۋاقىتتا ميلليونداعان قارالىم جيناپ، ەلىمىزدىڭ تۋريستىك باعىتتارىن شەتەلدىك اۋديتورياعا كەڭىنەن تانىستىردى.
وسىلايشا، ستاتيستيكا شەتەلدىك ساياحاتشىلاردىڭ قىزىعۋشىلىعى تەك الماتى مەن استاناعا عانا ەمەس، ماڭعىستاۋ، تۇركىستان، اقمولا سەكىلدى تۋريستىك الەۋەتى جوعارى وڭىرلەرگە دە باعىتتالىپ وتىرعانىن كورسەتەدى.