شەتەلدىك ساراپشىلاردى قازاقى تازىنىڭ قاي قاسيەتى قىزىقتىرادى
استانا. KAZINFORM - سوڭعى جىلدارى قازاقى تازىعا شەتەلدىك كينولوگتار مەن ءيت وسىرۋشىلەردىڭ قىزىعۋشىلىعى ارتىپ كەلەدى. مامانداردىڭ ايتۋىنشا، حالىقارالىق كورمەلەرگە تۇراقتى قاتىسۋ مەن تۇقىمنىڭ كەڭىنەن ناسيحاتتالۋى ونىڭ الەمدىك دەڭگەيدە تانىلۋىنا جول اشىپ وتىر.
Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «بۇگىن. LIVE» باعدارلاماسىندا كينولوگتار وداعىنىڭ باسشىسى باۋىرجان سەرىكقالي ۇلى قازاقى تازىنى حالىقارالىق دەڭگەيدە تانىتۋ باعىتىنداعى جۇمىستار تۋرالى ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، 2024-جىلدىڭ قىركۇيەگىندە قازاقى تازى حالىقارالىق كينولوگيا فەدەراتسياسىنان الدىن الا مويىنداۋ العان. ەندى الداعى بىرنەشە جىل ىشىندە تۇقىمنىڭ سانى، دەنساۋلىعى، گەنەتيكالىق تۇراقتىلىعى مەن ساپاسىنا قاتىستى تالاپتار ورىندالۋى ءتيىس.
-ءبىزدىڭ باستى ماقساتىمىز كورمەدەن جۇلدە الۋ ەمەس، قازاقى تازىنى تولىق حالىقارالىق دەڭگەيدە مويىنداتۋ. قازىر شەتەلدەن كەلىپ، بۇل تۇقىمدى قايدان الۋعا بولاتىنىن سۇرايتىندار كوبەيدى. بۇل قازاقى تازىعا دەگەن قىزىعۋشىلىقتىڭ ارتىپ كەلە جاتقانىن كورسەتەدى، - دەيدى باۋىرجان سەرىكقالي ۇلى.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، سوڭعى جىلدارى قازاقستاندىق كينولوگتار حالىقارالىق كورمەلەرمەن قاتار ارنايى تانىستىرۋ جۇمىستارىن دا كۇشەيتكەن. ماسەلەن شەتەلدىك ساراپشىلارعا ارنالعان دارىستەر ۇيىمداستىرىلىپ، قازاقى تازىنىڭ ستاندارتتارى، مىنەز ەرەكشەلىكتەرى مەن اڭشىلىق قاسيەتتەرى تانىستىرىلعان.
شەتەلدىك ساراپشىلاردى اسىرەسە تازىنىڭ دەنساۋلىعى قىزىقتىرادى. تابيعي سۇرىپتالۋ ارقىلى قالىپتاسقان تۇقىم بولعاندىقتان، كوپتەگەن جاساندى جولمەن الىنعان يتتەردە كەزدەسەتىن گەنەتيكالىق اۋرۋلار قازاقى تازىدا مۇلدە بولمايدى.
سونىمەن قاتار تازىنىڭ مىنەزى مەن اڭشىلىق قابىلەتى دە ەرەكشەلەنەدى. كۇندەلىكتى ومىردە بايسالدى ءارى سابىرلى كورىنگەنىمەن، اڭشىلىق كەزىندە ونىڭ تابيعي ينستينكتەرى تولىق اشىلادى.
- تازىنىڭ ەرەكشەلىگى دە وسىندا. ۇيدە نەمەسە كورمەدە وتە تىنىش جۇرەدى. ءبىراق دالادا اڭ كورسە، مىنەزى بىردەن وزگەرەدى. ماقساتىنا جەتكەنشە توقتامايدى. ال دەگەنىنە جەتكەن كەزدە قايتا سابىرلى قالپىنا كەلەدى. ساراپشىلاردىڭ قىزىعاتىنى دا وسى قاسيەتى، - دەيدى باۋىرجان سەرىكقالي ۇلى.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، قازاقى تازىنى حالىقارالىق دەڭگەيدە تانىتۋ جۇمىستارى الداعى جىلدارى دا جالعاسادى. ويتكەنى تۇقىمنىڭ تولىق مويىندالۋى تەك كورمە ناتيجەلەرىمەن ەمەس، ۇزاق مەرزىمدى سەلەكتسيالىق جانە عىلىمي جۇمىستارمەن تىكەلەي بايلانىستى.
ەسكە سالا كەتەيىك، 2-7-ماۋسىم ارالىعىندا يتاليانىڭ بولونيا قالاسىندا الەمدەگى ەڭ بەدەلدى كينولوگيالىق فورۋمداردىڭ ءبىرى - World Dog Show 2026 كورمەسى وتكەن بولاتىن.
بۇل كورمەدە جاس قازاقى تازى چەلسي ۇزدىك يتتەردىڭ تورتتىگىنە ەندى. چەلسيدىڭ يەسى يتالياداعى جەڭىس تۋرالى ايتىپ بەرگەن ەدى.