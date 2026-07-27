شەتەلدىك ءنومىرلى كولىكپەن زاڭسىز جۇرگەندەرگە قانداي جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعان
سەمەي. KAZINFORM - اباي وبلىسىنىڭ پوليتسەيلەرى شەتەلدىك ءنومىرلى كولىكتەردى زاڭسىز پايدالانعانى ءۇشىن قانداي جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعانىن ەسكە سالدى.
وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، ءتارتىپ ساقشىلارى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭ تالاپتارىن بۇزا وتىرىپ پايدالانىلىپ جۇرگەن شەتەلدىك تىركەۋدەگى كولىكتەردى انىقتاۋ جۇمىستارىن جالعاستىرىپ جاتىر.
- وسىدان 3 جىل بۇرىن قازاقستاندا 2022 -جىلعى 1-قىركۇيەككە دەيىن ەلگە اكەلىنگەن كولىكتەردى ءبىر رەتتىك زاڭداستىرۋ جۇرگىزىلدى. وسى ناۋقان كەزىندە اباي وبلىسىندا 14330 ءوتىنىش قابىلدانىپ، ونىڭ 7859 ى ماقۇلداندى. كولىك يەلەرىنە تىركەۋ كۋالىكتەرى بەرىلدى. ونىڭ ىشىندە 4941 كولىك جەڭىلدەتىلگەن تىركەۋ الىمىمەن زاڭداستىرىلدى. 1402 كولىك «كونسترۋكتور» ساناتىمەن تىركەلسە، 1517 كولىك ۋاقىتشا ەسەپكە قويىلدى. باعدارلاما اياقتالعانىنا قاراماستان، كەيبىر ازاماتتار شەتەلدىك ءنومىرلى كولىكتەردى زاڭسىز پايدالانىپ ءجۇر، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
وسىعان بايلانىستى پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى پروفيلاكتيكالىق شارالار وتكىزىپ، مۇنداي كولىكتەردى انىقتاپ، جۇرگىزۋشىلەرگە زاڭ تالاپتارىن تۇسىندىرۋدە جانە زاڭدا كوزدەلگەن شارالاردى قولدانۋدا.
زاڭ تالاپتارىن بۇزا وتىرىپ شەتەلدىك تىركەۋدەگى كولىكتى باسقارعانى ءۇشىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعان. ءبىرىنشى رەت انىقتالعان جاعدايدا 10 ا ە ك مولشەرىندە ايىپپۇل سالىنادى. ەگەر وسى قۇقىق بۇزۋشىلىق ءبىر جىل ىشىندە قايتا جاسالسا، 20 ا ە ك ايىپپۇل نەمەسە 1 جىلعا كولىك باسقارۋ قۇقىعىنان ايىرۋ جازاسى قولدانىلادى.