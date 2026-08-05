KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    شەتەلدىك ۆاليۋتانى قانشادان ايىرباستاۋعا بولادى

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    2 август куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
    Фото: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 467,12 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 474,01 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 535,92 تەڭگە، ساتۋ - 545,89 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,49 تەڭگە، ساتۋ - 5,69 تەڭگە؛

    - يۋان 68,75 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,21 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 469,72 تەڭگە، ساتۋ - 472,21 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 540,43 تەڭگە، ساتۋ - 545,39 تەڭگە؛

    - رۋبل 5,55 - 5,70 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 68,66 - 71,18 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 4-تامىز كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,25 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 471,98 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور