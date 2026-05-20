شەتەلدىك ۆاليۋتانى قانشادان ايىرباستاۋعا بولادى
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 467,01 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 473,91 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 544,00 تەڭگە، ساتۋ - 553,91 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,29 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە؛
- يۋان 67,59 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,06 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 470,86 تەڭگە، ساتۋ - 473,13 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 546,80 تەڭگە، ساتۋ - 552,09 تەڭگە؛
- رۋبل 6,37 - 6,52 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 68,25 - 70,77 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 19-مامىر كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,24 تەڭگەگە ءوسىپ، 471,93 تەڭگە بولدى.
دوسبول اتاجان