KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    شەتەلدىك ۆاليۋتانى قانشادان ايىرباستاۋعا بولادى

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    كوللاج: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 467,01 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 473,91 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 544,00 تەڭگە، ساتۋ - 553,91 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,29 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە؛

    - يۋان 67,59 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,06 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 470,86 تەڭگە، ساتۋ - 473,13 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 546,80 تەڭگە، ساتۋ - 552,09 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,37 - 6,52 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 68,25 - 70,77 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 19-مامىر كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,24 تەڭگەگە ءوسىپ، 471,93 تەڭگە بولدى.

    اۆتور

    دوسبول اتاجان

    قوعام
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    اۆتور