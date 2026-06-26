KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    شەتەلدىك ۆاليۋتانى قانشادان ايىرباستاۋعا بولادى

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Доллар укрепился к тенге на торгах
    كوللاج: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 481,99 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 488,97 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 549,01 تەڭگە، ساتۋ - 559,01 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,10 تەڭگە، ساتۋ - 6,40 تەڭگە؛

    - يۋان 69,30 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,29 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 485,04 تەڭگە، ساتۋ - 487,03 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 550,98 تەڭگە، ساتۋ - 556,23 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,06 - 6,22 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 71,72 - 74,23 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 25-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,49 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 485,40 تەڭگە بولدى.

    قوعام ەكونوميكا
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور