شەتەلدىك ۆاليۋتانى قانشادان ايىرباستاۋعا بولادى
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 481,99 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 488,97 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 549,01 تەڭگە، ساتۋ - 559,01 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,10 تەڭگە، ساتۋ - 6,40 تەڭگە؛
- يۋان 69,30 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,29 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 485,04 تەڭگە، ساتۋ - 487,03 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 550,98 تەڭگە، ساتۋ - 556,23 تەڭگە؛
- رۋبل 6,06 - 6,22 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 71,72 - 74,23 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 25-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,49 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 485,40 تەڭگە بولدى.