KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    شەتەلدىك ۆاليۋتانىڭ بۇگىنگى باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Нацбанк РК в мае планирует реализовать из Нацфонда до 500 млн долларов
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 488,09 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 494,97 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 568,00 تەڭگە، ساتۋ - 577,99 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,49 تەڭگە، ساتۋ - 6,80 تەڭگە؛

    - يۋان 68,45 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,67 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 490,32 تەڭگە، ساتۋ - 493,02 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 571,28 تەڭگە، ساتۋ - 576,72 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,52 - 6,67 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 69,62 - 72,29 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 2-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,59 تەڭگەگە ءوسىپ، 493,15 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور