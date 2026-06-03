شەتەلدىك ۆاليۋتانىڭ بۇگىنگى باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 488,09 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 494,97 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 568,00 تەڭگە، ساتۋ - 577,99 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,49 تەڭگە، ساتۋ - 6,80 تەڭگە؛
- يۋان 68,45 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,67 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 490,32 تەڭگە، ساتۋ - 493,02 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 571,28 تەڭگە، ساتۋ - 576,72 تەڭگە؛
- رۋبل 6,52 - 6,67 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 69,62 - 72,29 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 2-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,59 تەڭگەگە ءوسىپ، 493,15 تەڭگە بولدى.