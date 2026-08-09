شەتەلدىك ۆاليۋتالاردىڭ باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 465,94 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 472,78 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 533,87 تەڭگە، ساتۋ - 537,07 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,45 تەڭگە، ساتۋ - 5,65 تەڭگە؛
- يۋان 68,80 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,95 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 468,68 تەڭگە، ساتۋ - 470,97 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 538,43 تەڭگە، ساتۋ - 543,96 تەڭگە؛
- رۋبل 5,45 - 5,60 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 68,88 - 71,48 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,22 تەڭگەگە ءوسىپ، 469,93 تەڭگە بولدى.