KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    شەتەلدىك ۆاليۋتالاردىڭ باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    доллар
    Фото: gazeta.uz

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 465,94 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 472,78 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 533,87 تەڭگە، ساتۋ - 537,07 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,45 تەڭگە، ساتۋ - 5,65 تەڭگە؛

    - يۋان 68,80 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,95 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 468,68 تەڭگە، ساتۋ - 470,97 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 538,43 تەڭگە، ساتۋ - 543,96 تەڭگە؛

    - رۋبل 5,45 - 5,60 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 68,88 - 71,48 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,22 تەڭگەگە ءوسىپ، 469,93 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور