KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    доллар
    Фото: freepik

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    دوللار 467,86 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 474,82 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەۋرو: ساتىپ الۋ - 535,00 تەڭگە، ساتۋ - 544,99 تەڭگە؛

    رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,55 تەڭگە، ساتۋ - 5,85 تەڭگە؛

    يۋان 68,97 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,82 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    دوللار: ساتىپ الۋ - 470,16 تەڭگە، ساتۋ - 472,12 تەڭگە؛

    ەۋرو: ساتىپ الۋ - 537,32 تەڭگە، ساتۋ - 542,25 تەڭگە؛

    رۋبل 5,66 - 5,79 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    يۋان 69,30 - 71,79 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 20-شىلدەدە دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,25 تەڭگە ارزانداپ، 470,28 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور