شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
دوللار 467,86 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 474,82 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەۋرو: ساتىپ الۋ - 535,00 تەڭگە، ساتۋ - 544,99 تەڭگە؛
رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,55 تەڭگە، ساتۋ - 5,85 تەڭگە؛
يۋان 68,97 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,82 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
دوللار: ساتىپ الۋ - 470,16 تەڭگە، ساتۋ - 472,12 تەڭگە؛
ەۋرو: ساتىپ الۋ - 537,32 تەڭگە، ساتۋ - 542,25 تەڭگە؛
رۋبل 5,66 - 5,79 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
يۋان 69,30 - 71,79 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 20-شىلدەدە دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,25 تەڭگە ارزانداپ، 470,28 تەڭگە بولدى.