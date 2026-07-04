KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 472,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 479,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 540,00 تەڭگە، ساتۋ - 550,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,80 تەڭگە، ساتۋ - 6,10 تەڭگە؛

    - يۋان 69,31 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,18 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 473,68 تەڭگە، ساتۋ - 475,96 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 540,75 تەڭگە، ساتۋ - 546,13 تەڭگە؛

    - رۋبل 5,84 - 5,98 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 71,08 - 73,51 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 3-شىلدە كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,39 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 472,03 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور