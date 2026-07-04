شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 472,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 479,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 540,00 تەڭگە، ساتۋ - 550,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,80 تەڭگە، ساتۋ - 6,10 تەڭگە؛
- يۋان 69,31 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,18 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 473,68 تەڭگە، ساتۋ - 475,96 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 540,75 تەڭگە، ساتۋ - 546,13 تەڭگە؛
- رۋبل 5,84 - 5,98 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 71,08 - 73,51 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 3-شىلدە كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,39 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 472,03 تەڭگە بولدى.