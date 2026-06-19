KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    كوللاج: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 484,07 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 490,91 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 558,07 تەڭگە، ساتۋ - 567,93 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,24 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە؛

    - يۋان 69,14 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,04 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 487,30 تەڭگە، ساتۋ - 489,37 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 559,77 تەڭگە، ساتۋ - 565,05 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,39 - 6,52 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 70,68 - 73,05 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 18-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,5 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 487,73 تەڭگە بولدى.

    قوعام ەكونوميكا
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور