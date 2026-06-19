شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 484,07 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 490,91 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 558,07 تەڭگە، ساتۋ - 567,93 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,24 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە؛
- يۋان 69,14 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,04 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 487,30 تەڭگە، ساتۋ - 489,37 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 559,77 تەڭگە، ساتۋ - 565,05 تەڭگە؛
- رۋبل 6,39 - 6,52 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 70,68 - 73,05 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 18-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,5 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 487,73 تەڭگە بولدى.