KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    استانا. قازاقپارات – 8-شىلدەدە استانا، الماتى جانە شىمكەنتتەگى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار، ەۋرو جانە رۋبل باعامى بەلگىلى بولدى.

    8 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz دەرەكتەرىنە سايكەس، ەلدىڭ ءۇش ءىرى قالاسىنداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە شەتەل ۆاليۋتالارىنىڭ باعامى مىناداي:

    استانادا:

    • دوللار: ساتىپ الۋ - 467,97 تەڭگە، ساتۋ - 474,91 تەڭگە؛

    • ەۋرو: ساتىپ الۋ - 536,00 تەڭگە، ساتۋ - 545,99 تەڭگە؛

    • رۋبل: 5,70-6,00 تەڭگە ارالىعىندا.

    الماتىداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    • دوللار: ساتىپ الۋ - 470,89 تەڭگە، ساتۋ - 473,20 تەڭگە؛

    • ەۋرو: ساتىپ الۋ - 537,41 تەڭگە، ساتۋ - 542,88 تەڭگە؛

    • رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,86 تەڭگە، ساتۋ - 5,99 تەڭگە.

    شىمكەنتتە:

    • دوللار: ساتىپ الۋ - 472,00 تەڭگە، ساتۋ - 474,08 تەڭگە؛

    • ەۋرو: ساتىپ الۋ - 537,40 تەڭگە، ساتۋ - 543,60 تەڭگە؛

    • رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,83 تەڭگە، ساتۋ - 5,92 تەڭگە.

    ال ۇلتتىق بانكتىڭ 8-شىلدەگە بەلگىلەگەن رەسمي باعامىنا سايكەس، 1 ا ق ش دوللارى - 471,04 تەڭگە، 1 ەۋرو - 538,54 تەڭگە، 1 رەسەي ءرۋبلى - 6,17 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 7-شىلدەدەگى كۇندىزگى ساۋدا قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,13 تەڭگە تومەندەپ، 471,04 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور