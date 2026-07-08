شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات – 8-شىلدەدە استانا، الماتى جانە شىمكەنتتەگى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار، ەۋرو جانە رۋبل باعامى بەلگىلى بولدى.
Kurs.kz دەرەكتەرىنە سايكەس، ەلدىڭ ءۇش ءىرى قالاسىنداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە شەتەل ۆاليۋتالارىنىڭ باعامى مىناداي:
استانادا:
• دوللار: ساتىپ الۋ - 467,97 تەڭگە، ساتۋ - 474,91 تەڭگە؛
• ەۋرو: ساتىپ الۋ - 536,00 تەڭگە، ساتۋ - 545,99 تەڭگە؛
• رۋبل: 5,70-6,00 تەڭگە ارالىعىندا.
الماتىداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
• دوللار: ساتىپ الۋ - 470,89 تەڭگە، ساتۋ - 473,20 تەڭگە؛
• ەۋرو: ساتىپ الۋ - 537,41 تەڭگە، ساتۋ - 542,88 تەڭگە؛
• رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,86 تەڭگە، ساتۋ - 5,99 تەڭگە.
شىمكەنتتە:
• دوللار: ساتىپ الۋ - 472,00 تەڭگە، ساتۋ - 474,08 تەڭگە؛
• ەۋرو: ساتىپ الۋ - 537,40 تەڭگە، ساتۋ - 543,60 تەڭگە؛
• رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,83 تەڭگە، ساتۋ - 5,92 تەڭگە.
ال ۇلتتىق بانكتىڭ 8-شىلدەگە بەلگىلەگەن رەسمي باعامىنا سايكەس، 1 ا ق ش دوللارى - 471,04 تەڭگە، 1 ەۋرو - 538,54 تەڭگە، 1 رەسەي ءرۋبلى - 6,17 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 7-شىلدەدەگى كۇندىزگى ساۋدا قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,13 تەڭگە تومەندەپ، 471,04 تەڭگە بولدى.