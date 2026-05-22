شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 468,06 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 474,93 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 543,03 تەڭگە، ساتۋ - 552,94 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە؛
- يۋان 67,60 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,05 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 470,35 تەڭگە، ساتۋ - 472,44 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 546,13 تەڭگە، ساتۋ - 551,14 تەڭگە؛
- رۋبل 6,40 - 6,55 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 67,78 - 70,23 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 21-مامىر كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,54 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 471,45 تەڭگە بولدى.