KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    كوللاج: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 462,02 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 468,84 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 532,68 تەڭگە، ساتۋ - 542,68 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,23 تەڭگە، ساتۋ - 5,52 تەڭگە؛

    - يۋان 68,74 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,84 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 465,10 تەڭگە، ساتۋ - 467,15 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 533,70 تەڭگە، ساتۋ - 538,59 تەڭگە؛

    - رۋبل 5,34 - 5,48 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 68,78 - 71,34 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 13-تامىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,05 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 465,08 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا قوعام
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور