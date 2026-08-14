شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 462,02 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 468,84 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 532,68 تەڭگە، ساتۋ - 542,68 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,23 تەڭگە، ساتۋ - 5,52 تەڭگە؛
- يۋان 68,74 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 72,84 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 465,10 تەڭگە، ساتۋ - 467,15 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 533,70 تەڭگە، ساتۋ - 538,59 تەڭگە؛
- رۋبل 5,34 - 5,48 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 68,78 - 71,34 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 13-تامىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,05 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 465,08 تەڭگە بولدى.