KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    كوللاج: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 480,86 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 487,81 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 549,00 تەڭگە، ساتۋ - 558,97 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,85 تەڭگە، ساتۋ - 6,25 تەڭگە؛

    - يۋان 69,43 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,30 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 483,00 تەڭگە، ساتۋ - 485,59 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 550,70 تەڭگە، ساتۋ - 556,02 تەڭگە؛

    - رۋبل 5,94 - 6,09 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 71,72 - 74,08 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 29-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,29 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 485,82 تەڭگە بولدى.

    قوعام ەكونوميكا
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور