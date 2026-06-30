شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 480,86 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 487,81 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 549,00 تەڭگە، ساتۋ - 558,97 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,85 تەڭگە، ساتۋ - 6,25 تەڭگە؛
- يۋان 69,43 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,30 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 483,00 تەڭگە، ساتۋ - 485,59 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 550,70 تەڭگە، ساتۋ - 556,02 تەڭگە؛
- رۋبل 5,94 - 6,09 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 71,72 - 74,08 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 29-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,29 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 485,82 تەڭگە بولدى.