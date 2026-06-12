شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 485,05 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 491,89 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 562,08 تەڭگە، ساتۋ - 573,39 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,49 تەڭگە، ساتۋ - 6,80 تەڭگە؛
- يۋان 68,85 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,89 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 487,57 تەڭگە، ساتۋ - 489,80 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 562,78 تەڭگە، ساتۋ - 568,97 تەڭگە؛
- رۋبل 6,53 - 6,65 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 70,38 - 72,99 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 11-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,8 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 487,76 تەڭگە بولدى.