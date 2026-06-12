KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Тенге укрепляется по отношению к доллару
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 485,05 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 491,89 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 562,08 تەڭگە، ساتۋ - 573,39 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,49 تەڭگە، ساتۋ - 6,80 تەڭگە؛

    - يۋان 68,85 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,89 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 487,57 تەڭگە، ساتۋ - 489,80 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 562,78 تەڭگە، ساتۋ - 568,97 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,53 - 6,65 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 70,38 - 72,99 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 11-ماۋسىم كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,8 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 487,76 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا ۋاليۋتا باعامى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور